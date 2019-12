Fehrbellin

Am Stauende nahe der Anschlussstelle Fehrbellin fuhr am Mittwoch um 0.05 Uhr ein 41-Jähriger mit einem in Deutschland zugelassenen Sattelzug auf einen vor ihm stehenden weißrussischen Sattelzug auf. Dieser wurde auf einen davorstehenden dritten Sattelzug aufgeschoben.

Die Fahrzeuge verkeilten sich ineinander und mussten zunächst getrennt werden. Nur der dritte Sattelzug blieb fahrbereit.

Sieben Stunden gesperrt

Die Richtungsfahrbahn ( Hamburg) musste bis etwa 7 Uhr gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf zirka 50 000 Euro geschätzt.

Von MAZ-online