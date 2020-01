Ungeschützte Daten: Noch viele alte Rechner im Ruppiner Land

Rheinsberg/Neuruppin

Ein Trojaner wütet. Er verschlüsselt wahllos Daten, legt alle Computer lahm. Kriminelle fordern Lösegeld. Die Stadtväter wollen nicht zahlen – und verlieren im Kampf gegen die Cyber-Ganoven unter anderem Pläne für eine Schule und die Kanalisation.

Was nach reiner Science-Fiction klingt, ist erst im September in einer niedersächsischen Kleinstadt geschehen. Und zeigt, dass man die Gefahr aus dem Netz nicht unterschätzen soll – auch nicht als Stadt- oder Kreisverwaltung. Doch im Moment führen viele Schaltzentralen der Städte ein digitales Vabanquespiel.

Experten warnen vor hohem Sicherheitsrisiko

Im Rheinsberger Rathaus zum Beispiel ist kein einziger Computer auf Windows 10 umgestellt. Die elektronischen Zauberkisten laufen immer noch mit dem Betriebssystem 7, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler). Dumm ist nur, dass Microsoft am Dienstag das kostenlose Sicherheitsupdate für das veraltete System eingestellt hat.

Laut Experten bedeutet das ein hohes Sicherheitsrisiko. Sie warnen vor einer „tickenden Zeitbombe“. Schwochow ist da deutlich gelassener. Vielleicht aber nur, weil er im Moment nichts machen kann.

Erst seit Dezember hat Rheinsberg wieder einen IT-Spezialisten. Sven Hoffer mache „sehr gute Arbeit“, lobt der Verwaltungschef. Hoffer könne allerdings nicht alle Baustellen, die seit 2012 liegengeblieben sind, auf einmal in Angriff nehmen.

Bürgermeister: Umrüstung wird teuer

Er sei aber jetzt dabei, sämtliche Rechnertechnik aufzulisten. Damit die Stadt überlegen kann, welchen Weg sie gehen soll: Ob sie am Ende das neue Windows-System oder vorerst doch die Bezahl-Updates kauft.

Die Umrüstung des gesamten Rheinsberger Rathauses würde rund 80.000 Euro kosten. Wie viel der Extra-Service des Digitalriesen für das veraltete Rheinsberger System kosten würde, weiß Schwochow noch nicht. Auch das soll Sven Hoffer herausfinden.

Dem Bürgermeister sind die Risiken bewusst, die die Stadt im Moment auf dem Windows-Terrain betreten hat. Er will das System nach Möglichkeit noch in diesem Jahr umstellen.

Rathaus wird täglich von Hackern angegriffen

Er glaubt aber nicht, dass Daten der Bürger derzeit in Gefahr sind. Schließlich werden besonders sensible Datensätze jeden Tag gesondert gesichert. Dennoch: Sicher sei derzeit nichts. So werde das Rathaus jeden Tag von Hackern angegriffen. Und die Versuche, Trojaner in das System einzuschleusen, werden immer ausgefuchster.

Die Kreisverwaltung in Neuruppin ist beim Schutz ihrer Daten etwas weiter. „Die Technik von zwei Drittel der rund 600 Landkreis-Rechner ist bereits umgestellt“, sagt Sprecher Alexander von Uleniecki. Beim verbleibenden Drittel handelt es sich demnach insbesondere um solche Bereiche, in denen in Kürze sowieso neue Hardware zum Einsatz kommen soll, so der Kreissprecher. Das werde wohl in den nächsten Wochen passieren.

Kreis will bis Ende Februar alle Rechner umgerüstet haben

Teilweise will die Kreisverwaltung dabei auf Betriebssysteme von alternativen Anbietern zugreifen. Ziel sei, die neuen Systeme möglichst bis Ende Februar einzurichten, sagt von Uleniecki.

Damit wäre der Landkreis vermutlich schneller als die meisten Landesbehörden. Die Umstellung der rund 20.000 Rechner werde wohl erst bis zum Jahresende abgeschlossen, hieß es am Montag. Bis zum Jahresende will auch Rheinsberg seine Technik besser geschützt haben.

Von Celina Aniol und Andreas Vogel