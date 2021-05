Noch ist unklar, was aus dem zufällig bei Bauarbeiten in Neuglienicke gefunden Bunker wird. Wird er ausgebaggert und gesichert oder verfüllt und verschwindet wieder in der Erde? Das Neuruppiner Rathaus will erst wissen, wie teuer die jeweilige Variante ist, bevor eine Entscheidung gefällt wird. Indes gibt es neue Hinweise, wozu die Anlage einst diente.