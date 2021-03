Die Neuruppinerin Wiebke Papenbrock (41) will für die SPD direkt in den Bundestag einziehen und dafür dem CDU-Mann Sebastian Steineke (47) das Direktmandat abluchsen. Die Mutter eines kleinen Sohnes (eineinhalb Jahre) ist geprüfte Kommunikationswirtin, hat in Berlin Kultur-, Sozial- und Religionswissenschaften studiert und ein Jahr in Neuseeland verbracht.