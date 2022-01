Ungewöhnliche Tour zu den Orgeln und Kirchen im Amt Temnitz

Rohrlack/Vichel/Garz

Die Chancen stehen gut, dass der Theatersommer Netzeband schon bald auf viele Dorfkirchen im Amt Temnitz ausstrahlen wird. „Wir können überall was machen. Es gab viel Inspiration“, sagte am Samstagabend Amtsdirektor Thomas Kresse nach einer ungewöhnlichen und fast zehnstündigen Bustour.

Bei dieser besichtigten Vertreter des Fördervereins Temnitzkirche, Neuruppins Kantor Matthias Noack und Amtsdirektor Kresse 21 Kirchen – 20 stehen im Amt Temnitz sowie die Kirche in Manker. Das Dorf gehört zwar politisch zur Gemeinde Fehrbellin, jedoch ebenfalls zur Gesamtkirchengemeinde Temnitz.

Die Kirche ohne Dach in Kränzlin regt zu reichlich Ideen an

„Wir haben den Ehrgeiz, in jeder Kirche ein Konzert zu spielen“, sagte Frank Matthus vom Förderverein in Netzeband. In mehreren Dorfkirchen gibt es zwar gar keine Orgel, jedoch kann in der Kirche in Darsikow auf einem guten Harmonium gespielt werden, während die Dorfkirche in Vichel sich wegen seiner Atmosphäre und Helligkeit als Theaterraum anbietet und die Kirche ohne Dach in Kränzlin ebenfalls zu reichlich Ideen anregt.

Rohrlacks Ortsvorsteherin Frauke Marthe (r.) begrüßte am Sonnabend an der Kirche die Teilnehmer der Orgel-Besichtigungstour im Amt Temnitz Quelle: Andreas Vogel

Hinzu kommt, dass es in den 20 Temnitzer Kirchen allein sechs Orgeln des bekannten Orgelbauers Albert Hollenbach gibt. Weil Hollenbach zudem aus der Region stammt, er wurde 1850 in Blankenberg geboren – das Dorf ist heute ein Ortsteil von Wusterhausen – und starb 1904 in Neuruppin, soll es schon bald ein Hollenbach-Stipendium geben. „Wir wollen Hollenbach in die Mitte stellen“, sagte Amtsdirektor Kresse.

Amtsdirektor Thomas Kresse in Vichel Quelle: Andreas Vogel

Das Land spendiert für drei Jahre insgesamt 450.000 Euro für Kultur in der Temnitz-Region

Möglich ist das, weil das Brandenburger Kulturministerium den Förderverein Temnitzkirche im Oktober in Potsdam als so genannten kulturellen Ankerpunkt im ländlichen Raum ausgezeichnet hat – damit verbunden ist eine üppige finanzielle Förderung: In den kommenden drei Jahren können 450.000 Euro in die Kultur der Temnitz-Region fließen.

Die Kirchen sollen dabei eine große Rolle spielen. Darüber ist auch Frauke Marthe, die Ortsvorsteherin von Rohrlack, froh. Schließlich gibt es in dem etwa 160 Einwohner zählenden Dorf nicht allein die Kirche, sondern neben der Bäckerei Vollkern und dem Naturkindergarten auch einen Kulturverein. „Wir würden gern unterstützen“, so Marthe.

Die Orgel in der Rohrlacker Kirche ist laut dem Neuruppiner Kantor Matthias Noack nicht richtig in Schuss. Quelle: Andreas Vogel

Eine Orgel von Lütkemüller in Garz

Der Zustand der Orgel in Rohrlack lässt laut Kantor Matthias Noack zwar kein Konzert zu, aber vielleicht kann die Rohrlacker Kirche für andere Ideen genutzt werden. „Wir sind noch beim Sammeln“, sagte Frank Matthus.

In der Dorfkirche von Garz könnte indes fast jeden Tag ein Orgelkonzert gespielt werden – sowohl das Gotteshaus als auch die Königin der Instrumente sind bestens in Schuss. Diese Orgel stammt aber nicht von Hollenbach, sondern von einem anderen bekannten Orgelbauer aus der Region. Friedrich Hermann Lütkemüller erblickte 1814 in Papenbruch das Licht der Welt und starb 1897 in Wittstock. Als bekanntester Schüler von Lütkemüller gilt Hollenbach.

Kantor Matthias Noack testet die Orgel in der Garzer Kirche. Quelle: Andreas Vogel

Garz – ein kultureller Geheimtipp

Garz mit seinen etwa 140 Einwohnern ist überhaupt schon seit ein paar Jahren ein kleiner kultureller Geheimtipp – waren doch beim Garzer Kultursommer auch schon Wolf Biermann, Max Raabe, Sandra Maischberger und Katharina Thalbach zu Gast, verriet André Schmitz. Der einstige Chef der Berliner Staatskanzlei (2001-2006) und Berliner Staatssekretär für Kultur (2006-2014) lebt seit einigen Jahren in Garz und unterstützt vielerlei Initiativen in der Region.

Es ist also gut möglich, dass die vier bis fünf Veranstaltungen des Garzer Kultursommers schon in diesem Jahr durch eine Veranstaltung aus Netzeband ergänzt werden.

