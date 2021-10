Neuruppin

Neues Angebot, neue Form der Finanzierung: Das Diakonische Werk Ostprignitz-Ruppin, das sich um die Betreuung von Obdachlosen kümmert, will in den kommenden Wochen Gespräche mit den Kommunen zur Finanzierung der Unterkunft führen. Ein erstes Gespräch sei am Mittwoch mit Neuruppin geplant, sagte Diakonie-Chef Tobias Kindt.

Bislang hatte Neuruppin den Löwenanteil der Kosten für die Obdachlosenunterkunft K6 übernommen. Rheinsberg und Wittstock beteiligten sich mit festen Pauschalen. Die anderen Kommunen zahlten Tagessätze – wenn Menschen aus ihrem Gebiet auf die Hilfe der Obdachlosenunterkunft angewiesen waren.

Seit Anfang September kann die Diakonie in der Bahnhofsstraße ein Trainingswohnen anbieten: Sozialarbeiterin Birgit Boerger und Diakonie-Geschäftsführer Tobias Kindt Quelle: Henry Mundt

Künftig müsse es darum gehen, dass sich alle Kommunen mit festen Pauschalen an der Finanzierung der Obdachlosenunterkunft beteiligen, kündigte Kindt an: „Sonst können wir keine Bedürftigen mehr aus diesem Bereich aufnehmen.“ Kommunen müssten sich dann selbst um die Unterbringung kümmern.

Die Finanzierung der Obdachlosenunterkunft K6 war schon immer schwierig. 2013 hatte das Diakonische Werk wegen ungelöster Finanzierungsfragen gar die Schließung des Hauses angekündigt. Strittig war insbesondere die Frage, inwieweit die Kommunen sich an den Betreuungskosten beteiligen. Zwar sind sie verpflichtet, Wohnraum in Notsituationen zu finanzieren – nicht aber die Betreuung der Bewohner.

Neue Angebote in Neuruppin

Seit einigen Wochen geht die Diakonie in der Betreuung von Obdachlosen neue Wege. Anders als bisher gibt es inzwischen ein teilstationäres Angebot in der Bahnhofstraße, das Obdachlose durch intensive Betreuung auf ein selbstständiges Leben vorbereiten soll – der Landkreis, so Kindt, finanziert dieses Angebot. Das reine, auf wenige Tage begrenzte Obdach, soll ab dem 15. Oktober, in der Gerhart-Hauptmann-Straße angeboten werden. Die Diakonie will dort zehn, bei Bedarf auch bis zu 20 Schlafplätze anbieten – finanziert über die Kommunen.

Zwar sind die Wohnungen dort als reine Schlafquartiere gedacht. Gleichwohl müsse es auch dort Betreuer, einen Reinigungsdienst und Wachschutz geben, sagt Kindt: „Unterkunft ohne Betreuung funktioniert nicht.“ Betreuer müssten etwa klären, ob Schlafgäste weitere Hilfsangebote annehmen möchten oder lieber weiterziehen.

K6 in Neuruppin schließt Mitte Oktober

Die Diakonie will die bisherige Notunterkunft K6 zum 15. Oktober aufgeben. Die letzten noch verbliebenen Gäste sollen dann in die Gerhart-Hauptmann-Straße umziehen, kündigte Kindt an. Das K6-Haus in der Kommissionsstraße ist marode. Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft will das Denkmal übernehmen und von Grund auf sanieren.

Neuruppins Sozialdezernent Thomas Fengler begrüßt das neue Betreuungskonzept der Diakonie. Die Stadt sei prinzipiell bereit, auch am neuen Standort in der Gerhart-Hauptmann-Straße Betreuungskosten mitzutragen. Über die konkrete Höhe müsse jedoch noch gesprochen werden. Auch Fehrbellins Fachgebietsleiter Peter Wolski spricht sich für eine Finanzierung über feste Pauschalen aus. Für Fehrbellin sei es nur wenig sinnvoll, eine eigene Obdachlosenunterkunft zu betreiben. Noch allerdings stünden abschließende Gespräche mit der Diakonie aus.

Von Frauke Herweg