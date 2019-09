Trotz eines Hinweises des Potsdamer Innenministeriums und eines Gerichtsurteiles lässt die Kreisverwaltung in Ostprignitz-Ruppin die zwei Messgeräte an der B 167 in Metzelthin und an der B 189 in Heiligengrabe weiter blitzen. Das stößt auf Kritik und Unverständnis von Kreistagsabgeordneten.