Neuruppin

Der erste Unverpackt-Laden in der Region wird frühestens im Oktober in Neuruppin eröffnen können. „Wenn die Baugenehmigung erteilt ist, muss erst noch das Amt für Verbraucherschutz zustimmen“, sagte am Montag Kreissprecherin Britta Avantario.

Demnach werde mit einer sogenannten Nutzungsanzeige signalisiert, da...