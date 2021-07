Unwetter: mehrere Bäume stürzen im Altkreis Neuruppin um

Neuruppin/Lindow

Von dem kurzen Unwetter, das am Sonntagabend über weiter Teile Brandenburg gezogen ist, ist der Altkreis Neuruppin weitgehend verschont geblieben. Dennoch mussten einige Feuerwehren ausrücken – aber nicht wegen überfluteter Keller, sondern weil Böen und Blitze einigen Bäumen Probleme bereitet hatten. Die Lindower Feuerwehr musste deshalb am Sonntagabend zwei Einsätzen ausrücken, sagte Amtswehrführer Enrico Herwy.

Betroffen waren die Straßen zwischen Lindow und Rheinsberg sowie zwischen Lindow und Keller. Zum einen musste an einem Straßenbaum ein großer Ast herausgeschnitten werden, weil dieser drohte, abzustürzen drohte. Zum anderen durch den kurzzeitigen heftigen Sturm ein Baum abgeknickt, den die Einatzkräfte von der Straße räumen mussten.

Baum stürzt bei Königshorst um

Auch die Fehrbelliner Feuerwehr war am Sonntagabend im Einsatz – weil an der Landesstraße bei Königshorst gegen 19.30 Uhr ein Baum umgestürzt war.

Zwei Stunden später schlug ein Blitz in einen Baum ein, der an der Straße zwischen Wildberg und Küdow stand. Die Feuerwehr des Amtes Temnitz sperrte die Straße und machte sie wieder passierbar. „Es war ein entspannter Abend“, sagte Sebastian Giesert, Amtsbrandmeister im Amt Temnitz.

Ein abgebrochener Ast in Stöffin

Das gilt ebenfalls für die Neuruppiner Wehr. Sie musste lediglich kurz vor 23 Uhr ausrücken, weil in Stöffin ein Ast abgebrochen war.

Der Deutsche Wetterdienst hatte ab dem späten Sonntagnachmittag für weite Teile Brandenburgs vor schweren Unwettern gewarnt und dabei ausdrücklich auch Ostprignitz-Ruppin genannt.

Unwetter mit Starkregen hatte es auch im vergangenen Sommer gegeben.

Komposthaufen in Flammen

Schnell gelöscht war am Samstagmittag ein Brand an dem Weg zwischen Molchow und Zermützel. Dort standen drei Komposthaufen in Flammen. Da das Feuer schnell entdeckt wurde, konnte es auch schnell gelöscht werden.

Von Andreas Vogel