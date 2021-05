Urologe übernimmt Praxis am Fontaneplatz in Neuruppin

Neuruppin

Im Ärztehaus am Neuruppiner Fontaneplatz eröffnet im Juli wieder eine urologische Praxis – und zwar genau dort, wo sich einst die Praxis von Michael Engelmann befand. Der Mediziner, der 36 Jahre praktizierte, war im November kurz vor seinem 63. Geburtstag in den Ruhestand gegangen.

Trotz vieler Bemühungen hatte sich zunächst kein Nachfolger für die gut florierende Praxis in der Fontanestadt gefunden, die etwa 1700 Patienten betreute. Ab Juli wird dort nun Heiko Ziegler mit zwei Mitarbeitern praktizieren.

25 Jahre in verschiedenen Kliniken gearbeitet

Der 52-Jährige dürfte vielen Patienten bekannt sein – ist er doch derzeit noch Oberarzt in den Ruppiner Kliniken. „Ich arbeite seit 25 Jahren in Krankenhäusern. Da war es Zeit, mal was anderes zu machen“, sagt Ziegler, der verheiratet ist und vier Kinder im Alter von elf bis 25 Jahren hat.

Der gebürtige Mecklenburger, er wurde in Malchow in der Nähe der Müritz geboren, hat in Rostock Medizin studiert und dort auch zunächst gearbeitet. Seine Facharztausbildung machte Ziegler in Eberswalde – und wechselte dann ins Neuruppiner Krankenhaus. Das war 2004.

Telefonische Anmeldungen ab Mittwoch möglich

Nun macht sich Ziegler selbstständig. Die Praxis wird nach derzeitigem Stand zwar erst am 1. Juli eröffnet, doch Patienten können bereits ab Mittwoch, 19. Mai, wochentags zwischen 10 und 15 Uhr telefonisch einen Termin vereinbaren, 0151/58 01 35 44 .

Derweil sind Handwerker bei der Arbeit. Denn die urologische Praxis am Fontaneplatz 3b zieht zurück in ihre alten Räume, die bis zum Jahresende von der Frauenärztin Ines-Manuela Engelmann, der Frau des Urologen Engelmann, genutzt wurden. Frauenärztin Engelmann ist zum Jahresende ihrem Mann in den Ruhestand gefolgt, die Frauenarztpraxis konnte jedoch nahtlos von Cindy Kaesche übernommen werden, die zuvor ebenfalls in den Ruppiner Kliniken gearbeitet hat.

Ab Juli auch eine Internetseite

Urologe Ziegler hofft, dass die Arbeiten ohne große Probleme über die Bühne gehen und die Praxis vielleicht sogar die alte Telefonnummer nutzen kann – damit die Patienten viel Gewohntes wieder finden. Zudem soll ab Juli eine Internetseite über die Sprechzeiten der urologischen Praxis informieren. Vom Standort ist Ziegler sehr angetan. „Das Ärztehaus liegt mitten in der Stadt, und eine Bushaltestelle gibt es fast direkt vor der Tür.“

Möglicherweise kann die urologische Praxis von Ziegler sogar etwas eher öffnen. Voraussetzung ist aber, dass die Umbauarbeiten und die technischen Anschlüsse rechtzeitig fertig werden. Zudem muss der sogenannte Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung darüber befinden. Das Gremium tagt am Mittwoch, 19. Mai.

Von Andreas Vogel