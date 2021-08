Kränzlin

Mit einer kleinen Flotte, aber unglaublich viel Dauerregen startete am Sonntagvormittag das inzwischen 28. VW-Käfer-Treffen. Beginn der traditionellen Ausfahrt war am neuen Domizil von Maik Horn alias Trecker-Maik – und zwar an den Eichen in Kränzlin. Nach und nach rollten die Oldtimer auf das weitläufige Gelände und dennoch hatte es den Anschein, dass dieses Mal nicht ganz so viele Teilnehmer der Einladung von Organisator Mathias Köppen gefolgt waren. Das Wetter machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Am Ende waren es trotz allem noch acht Fahrzeuge vom VW Käfer bis hin zum Citroen oder dem gleichfalls beliebten VW Golf. Für Köppen jedenfalls war nicht so entscheidend, wie viele Teilnehmer gekommen waren, sondern dass sich alle ihre Freude nicht vom Wetter verderben ließen. Ungeachtet dessen hatte er nämlich einige Überraschungen für die Teilnehmer parat.

Die Hallen lassen jedes Oldtimerherz höher schlagen

So gab es für alle zunächst eine kleine Führung durch die heiligen Hallen von Trecker-Maik, die wohl jedes Oldtimerherz höher schlagen lassen. Auf mehreren hundert Quadratmetern Fläche hat der Sammler Tausende Ersatzteile – vom Vergaser bis zum Auspuff – und andere Kostbarkeiten zusammengetragen.

Leider, so Köppen, musste die geplante Ausfahrt im Frühjahr dieses Jahres erneut ausfallen, sodass es nun bereits zum zweiten Mal in Folge nur noch ein anstelle von zwei Treffen gab. Als kleines Trostpflaster, so berichtete Mathias Köppen, konnte für dieses Jahr eine Ausfahrt nach Netzeband zu Dr. Adomeit und seinen Oldtimerhallen und weiter zum legendären Einsiedler, Aussteiger, Poet und Lebenskünstler Jürgen nach Heinrichsdorf mit anschließendem Picknick organisiert werden – insgesamt eine Strecke von rund 80 Kilometern.

Unter den Fahrern war auch der Neuruppiner Karl- Heinz Podorf mit seinem Citroen CV aus dem Jahre 1982, mit dem er bereits das vierte Mal an der Kränzliner Ausfahrt teilnahm. Wie er sagte, ist er auch bei anderen Treffen wie der AMC-Rallye immer gerne mit dabei.

Seinem Hobby, dem Sammeln alter Citroen-Modelle, geht Karl-Heinz Podorf bereits seit vielen Jahren nach und inzwischen besitzt er unter anderem einen Citroen C3 Kandern von 1929 und einen Dyane 6 aus dem Jahre 1968.

Auch Karin und Michael Skär waren mit ihrem VW Käfer 1301 von 1973 aus Bantikow angereist. Ihr VW, so erzählte Michael Skär, wurde bereits in dem Film „Ich bin dann mal weg“ mit Hape Kerkeling genutzt und von der Familie irgendwann erworben. Gleichfalls mit einem VW Käfer waren auch Marina und Wolfgang Brandenburg aus Wusterhausen angereist. Auch sie gehören seit 2018 zu den ständigen Fahrern bei diesem Treffen.

