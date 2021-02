Valentinstag: So kommt man trotz Lockdown an den Rosenstrauß

Neuruppin

Rote Rosen zum Valentinstag am 14. Februar? Es geht auch fantasievoller. „Wir zaubern etwas Schönes“, sagt Stefanie Fülbier, Inhaberin des Florashops in der Neuruppiner Friedrich-Ebert-Straße. „Es müssen nicht immer die klassischen roten Rosen sein.“

Wie andere Floristinnen im Corona-Lockdown arbeitet auch Fülbier derzeit im „Werkstatt-Modus“. Wer zum Welttag der Liebenden am kommenden Sonntag Blumen verschenken möchte, muss seinen Blumenwunsch telefonisch durchgeben – und kann den Strauß dann am Sonnabend oder Sonntag an der Ladentür abholen. „Einfach klopfen“, sagt Fülbier.

Wichtig allerdings Am Sonntag wird keine frische Ware geliefert. Bestellungen sollten deshalb möglichst früh abgegeben werden. Bis zum frühen Freitagnachmittag müssen die Bestellungen im Florashop eingegangen sein.

Florashop, Friedrich-Engels-Straße 7, Neuruppin 03391 4059447 Sonntag 9 bis 12 Uhr

Rote Rosen sind am Tag der Liebenden der zeitlose Klassiker. Quelle: Reyk Grunow

So früh wie möglich vorbestellen

Auch Blumenhändler Van Thien Ngyen reicht am Sonntag Blumensträuße aus seinem Laden in der Neuruppiner Karl-Marx-Straße heraus. Auch er würde sich wünschen, dass Kunden möglichst früh einen Strauß bestellen. Am Valentinstag wird es nur noch eine kleine Auswahl an Blumen geben.

Van Thien Ngyen, Karl-Marx-Straße 59, 03391/405787, Sonntag 8 bis 13 Uhr

Anett Wiesemann-Stückl vom „flowers & nature“ in der Neuruppiner Bilderbogenpassage bereitet sich bereits auf den Valentinstag vor. Zwar wird der Blumenladen am Sonntag nicht geöffnet haben. Doch können Sträuße und Gestecke am Sonnabend abgeholt werden. Wer möchte, kann sich ein wenig Schokolade in den Strauß der Verliebten stecken lassen.

„flowers&nature“, Bilderbogen-Passage, Neuruppin 0176/43516146

Noch bis Freitag können Bestellungen im „Blumenparadies“ in der Neuruppiner Karl-Marx-Straße 74 abgegeben werden. Kunden können vorbestellte Sträuße auch noch am Sonntag zwischen 8 und 15 Uhr abholen.

Blumenparadies, Karl-Marx-Straße 74, Neuruppin, 03391/358725.

Die Blumenläden der Region erfüllen trotz Lockdown Wünsche zum Valentinstag. Quelle: Sandra Bels

Lieferung frei Haus in Rheinsberg

In Rheinsberg fiebert Martina Schlede von „Tinas Blumenwelt“ dem Tag der Liebenden entgegen. „Ich versuche, alle Blumenwünsche zu erfüllen“, sagt die Floristin, die ihren Laden in der Lange Straße 17 hat.

Bei ihr kann man die vorbestellte Ware entweder vor Ort abholen, oder der frische Strauß wird einem kontaktlos nach Hause geliefert. Das Besondere: Innerhalb Rheinsbergs liefert Martina Schlede ihre hübschen Pflänzchen kostenfrei aus.

„Die Kunden schätzen mein Angebot und wissen, dass sie hier Qualität bekommen“, sagt sie. Für den Valentinstag hat sie sich mit ausreichend Blumen-Ware eingedeckt. Der Klassiker –die roten Rosen –dürfen natürlich nicht fehlen. Sowohl Samstag als auch am Sonntag ist Martina Schlede erreichbar.

Sie hofft auf viele Kunden, die ihren Partnern und liebsten Menschen am 14. Februar eine kleine Freude machen möchten. „Bislang tun sich gerade die Männer noch etwas schwer mit dem Vorbestellen“, sagt die Floristin.

Tinas Blumenwelt, Lange Straße 17, Rheinsberg, 033931/2183, Sonntag bis Mittag

Handarbeit: Floristen lassen sich zum Valentinstag besondere Kreationen einfallen. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Topfpflanzen aus Lindow als Strauß-Alternative

Lothar Kohs vom Blumen-Eck in Lindow schaut gelassen auf den anstehenden Valentinstag. „Massen an Blumen habe ich nicht bestellt“, sagt er. Im Lockdown sei die Nachfrage insgesamt zurückgegangen.

Nichtsdestotrotz hat sich der Florist für Verliebte Gedanken gemacht: Neben roten Rosen empfiehlt Lothar Kohs Frühlungsblüher im Topf. „Die sind auch wunderschön und halten sich länger als Schnittblumen.“ Kunden können bei ihm die Ware vorbestellen und vor Ort abholen.

Blumen-Eck, Platz der Einheit 6a, Lindow (Mark), 0151/11400093.

Von Frauke Herweg und Jérôme Lombard