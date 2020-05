Vatertag zu Corona-Zeiten: Das erlebt die Polizei auf Streife in Neuruppin

Neuruppin

Es ist ruhig am Donnerstagnachmittag – noch. „Die Einsatzlage ist Gott sei Dank überschaubar. Das kann sich aber jederzeit ändern“, sagt Amadeo Pogalz. Der Polizeihauptkommissar ist mit seinem Kollegen Stefan Rannefeld auf Streife.

Gerade fahren sie durch die Neuruppiner Innenstadt. Die Lage ist derzeit entspannt. Denn obwohl der Streifendienst für die beiden Polizisten zur Routine gehört, ist dies kein gewöhnlicher Tag. Der Vatertag – so erklärt Amadeo Pogalz, ist für nicht wenige ein Anlass, über die Stränge zu schlagen. „Das hohe Maß an Alkohol spielt sicherlich eine Rolle“, so der Polizeihauptkommissar.

Mehr Einsätze an Himmelfahrt

„Wenn dann noch das Wetter schön ist, man sich bewegt und wenig isst, wird der Alkoholpegel höher“, sagt Amadeo Pogalz, der als Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin die Einsätze koordiniert.

Das werden erfahrungsgemäß heute mehr sein als an anderen Tagen. In ganz Brandenburg gebe es an den Herrentagen etwa 15 bis 20 Prozent mehr Einsätze als an anderen Tagen, teilte ein Polizeisprecher auf MAZ-Anfrage mit.

Die Bereitschaftspolizei steht bereit: Die Polizei erwartet an Himmelfahrt eine höhere Einsatzzahl. Quelle: Johanna Apel

Etwa eine halbe Stunde zuvor: Amadeo Pogalz begrüßt die gerade eingetroffenen Beamten der Bereitschaftspolizei. Vor dem Hintergrund, dass die Einsatzlage an diesem Tage höher sein könnte, unterstützen Bereitschaftspolizisten ihre Neuruppiner Kollegen.

Neuruppiner Hotspots verstärkt kontrolliert

Der Dienstgruppenleiter weist auf die Hotspots der Fontanestadt hin: Das Bollwerk, die sogenannte „Russenwiese“, die Trenckmannstraße. Dort könnte es laut Pogalz immer wieder zu Versammlungen kommen.

Erst am Morgen waren Polizisten zur „Russenwiese“ ausgerückt, weil sich Jugendliche nicht an die erforderlichen Abstände hielten. Einer von zwölf abgeschlossenen Einsätzen bis zum frühen Nachmittag – wie Amadeo Pogalz berichtet.

Dass junge Menschen zusammenkommen, kann heute in zweierlei Hinsicht problematisch sein: wegen des gesteigerten Alkoholpegels und damit einhergehenden Aggressionspotenzials sowie wegen des Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung.

Corona-Regeln gelten auch am Feiertag

Schließlich steht der Vatertag in diesem Jahr ganz im Zeichen der Eindämmungsverordnung. Trotz schönsten Sonnenscheins und Feiertagsstimmung müssen die Corona-Regeln eingehalten werden. Und genau darauf achten auch die Polizisten. „Wir kontrollieren natürlich keine offensichtlichen Familien“, sagt Amadeo Pogalz.

Die Zielgruppe seien eher junge Erwachsene, die sich nicht an die Abstandsregeln oder Kontaktverbote halten würden. „Wenn man eine Straße entlang fährt, sieht man manchmal schon, dass bestimmte Personen wahrscheinlich keine Familie sind. Etwa wenn nur Männer im gleichen Alter zusammen sind“, erklärt der Beamte. Dann werden er und seine Kollegen aktiv, stellen Platzverweise aus oder nehmen die Personalien auf.

Die meisten halten sich an die Regeln

Eventuell – so mutmaßen die Beamten – könnte der Tag auch gerade wegen der Corona-Krise ruhiger verlaufen. Pogalz: „Die Leute ziehen sich eher auf die Privatgrundstücke zurück.“

Noch ist die Lage ruhig: Die Polizisten Stefan Rannefeld (l.) und Amadeo Pogalz auf Streife in Neuruppin Quelle: .Johanna Apel

Zurück zur Streife, die Beamten sind mittlerweile am Rheinsberger Tor angekommen. Auch hier: Kein Anlass zur Beunruhigung. Amadeo Pogalz: „Die allermeisten halten sich an die Regeln, da muss ich den Bürgern ein Lob aussprechen.“ Immerhin stehen Abstandsregeln und Kontaktverbote im Gegensatz zu unserem Sozialverhalten, so Pogalz.

Neuruppiner Bollwerk besonders im Fokus

Weiter geht es nach Alt Ruppin – doch auch hier sehen die beiden Polizisten keinen Handlungsbedarf. Paare und Familien liegen am See, Fahrradfahrer halten genügend Abstand zueinander.

Dass es weiterhin so ruhig bleiben könnte – darauf wollen sich Amadeo Pogalz und Stefan Rannefeld allerdings nicht verlassen. Gegen Abend könne sich die Lage durchaus ändern, so Amadeo Pogalz.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, sei es wichtig, jetzt schon vor Ort zu sein. „Wir wollen zeigen, dass wir da sind, um einer Situation wie im vergangenen Jahr entgegenzuwirken“, sagt er mit Blick auf den Himmelfahrtsabend 2019.

Väter sind nicht das Problem am Vatertag

Mehr als 30 alkoholisierte Männer hatten sich am Bollwerk eine Schlägerei geliefert, die Polizei hatte mehrere Stunden zu tun. Auch deshalb steht das Bollwerk in diesem Jahr ganz besonders im Fokus. Im 30-Minuten-Takt begutachten Polizisten dort die Lage.

Am Vatertag seien es eben nicht die Väter, die die Beamten in diesen Stunden auf Trab halten, so Amadeo Pogalz. „Es sind eher die jungen Heranwachsenden“, bilanziert er. Was ihn besonders erschüttert: „Die körperliche Unversehrtheit anderer spielt bei einigen überhaupt keine Rolle.“

Himmelfahrtstag noch nie ruhig

Und dabei ist Amadeo Pogalz schon einiges gewohnt. Seit 36 Jahren ist er im Dienst, 19 Jahre davon war er in Berlin tätig. „Zwischen Stadt und Flächenland ist ein enorm großer Unterschied, etwa was die langen Fahrtwege angeht“, so Pogalz.

Ob Berlin oder Neuruppin, ob vor 36 Jahren oder heute – eine Sache ist für Amadeo Pogalz allerdings fast immer gleich geblieben: „Ich hatte noch nie einen ruhigen Himmelfahrtstag“, sagt er.

Von Johanna Apel