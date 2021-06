Neuruppin

Eine Nachricht, auf die viele Sportvereine in Neuruppin seit Monaten sehnsüchtig gewartet haben: Endlich kann das Training auch in der Sporthalle wieder starten. Angesichts der niedrigen Corona-Zahlen und der geänderten Vorschriften des Landes öffnet die Fontanestadt nach und nach wieder ihre Einrichtungen. Am Donnerstag meldet der Landkreis keine neuen Coronafälle. Die Sieben-Tage-Inzident für ganz Ostprignitz-Ruppin liegt bei niedrigen 8,1.

Das Jahnbad in Neuruppin hat schon am Donnerstag, 3. Juni, wieder für alle Besucher aufgemacht. Vom kommenden Montag, 7. Juni, an dürfen auch die Turnhallen in der Stadt wieder genutzt werden.

Sabrina Leue, die stellvertretende Vorsitzende des Handballclubs Neuruppin (HCN) ist sehr froh, dass das endlich wieder geht. „Egal für welche Mannschaft, ob es die Kleinen oder die Herren sind, es ist für alle ein Stück Normalität. Unsere Sportler sind mit Herzblut dabei. Das gibt ihnen auch die Lebensqualität zurück“, sagt Leue.

Die etwa 130 aktiven Sportler des HCN sollen ab nächste Woche die Hallen am Oberstufenzentrum sowie an den Grundschulen Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, wieder nutzen können. Vorerst gelten dafür aber noch strenge Auflagen. Der Verein hat ein eigenes Hygienekonzept erstellt.

Sport in der Halle nur mit negativem Coronatest

So müssen sich etwa alle, die in die Hallen wollen, vorab auf Coronaviren testen lassen, wenigstens per Selbsttest. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene. Die Duschen dürfen noch nicht benutzt werden, in den Umkleidebereichen muss jeder Maske tragen. Und maximal 30 Menschen dürfen sich gleichzeitig in einer Halle befinden. „Unsere zwölf Trainer haben diesbezüglich eine Kontrollpflicht“, sagt Sabrina Leue.

Die Öffnungen kommen für den Ligastart der Neuruppiner Handballer gerade noch rechtzeitig. Die ersten wichtigen Spiele finden voraussichtlich im September statt. „Man kann nicht in einen höherklassigen Spielbetrieb starten, wenn man etwa erst im August mit dem Training beginnen würde“, sagt Sabrina Leue. Für die erwachsenen Sportler sei die Situation bisher noch einfacher gewesen. Sie wüssten, wie sie sich fit halten können. Für die Kinder hingegen sei es schwieriger gewesen.

Froh stimmt die Vereinsvize des HCN, dass die Hallen womöglich auch in den Sommerferien auf haben werden, wenn sie in normalen Jahren eigentlich immer geschlossen bleiben. „Die Stadt und das Land haben signalisiert, dass das möglich ist“, sagt sie.

Nicht jeder Neuruppiner Verein weiß schon, wie es weitergeht

Genauso sehnsüchtig haben die Sportler des Märkischen Sportvereins (MSV) Neuruppin auf die Öffnungen gewartet. Doch noch ist Geschäftsführer Ingo Lambrecht zurückhaltend. „Theoretisch können wir die Hallen wieder nutzen, aber wir haben noch kein Okay von der Stadt“, sagt er.

In dem Breitensportverein gibt es etwa 250 Hallensportler, darunter Turnen und Tischtennis. „Wir nehmen jede Halle, die wir kriegen können“, sagt Ingo Lambrecht. Seit Donnerstag dürfen zumindest die Billardspieler ihren Sport wieder ausüben. Die Volleyballer sollen bald wieder im Jahnbad trainieren können. Wie es mit den Schwimmern aussieht, die im privaten Sportcenter an der Trenckmannstraße trainieren, ist noch nicht geklärt.

Nicht alle Sportler sind angesichts der Nachrichten euphorisch. Die Neuruppiner Radballer müssen noch überlegen, wie sinnvoll es ist, jetzt mit dem Training für die Kinder zu starten. Jetzt zu beginnen könnte bedeuten, kurz darauf wieder aufhören zu müssen. Immerhin sind in drei Wochen Sommerferien. Der Verein überlegt noch, ob er erst nach den Ferien loslegt.

In Gildenhall wird die Halle vorerst noch für den Impfbus gebraucht

Die Tischtennisspieler vom SV Union haben keine Wahl. Sie nutzen normalerweise die Turnhalle in Gildenhall. Auch die gehört der Stadt Neuruppin. „Aber wir können da jetzt noch nicht rein“, sagt Abteilungsleiter Detlef Wiese. Die Halle wird in den nächsten Wochen noch für Einsätze des Impfbusses gebraucht, hat er erfahren. Bis September müssen die Tischtennisspieler von Union wohl wieder draußen trainieren.

Ein Gildenhaller hat ihnen eine Garage zur Verfügung gestellt, in der die Sportler ein paar Platten unterstellen können. Gespielt wird unter freiem Himmel auf dem Platz davor.

Die Tore des Neuruppiner Jahnbades haben sich am Donnerstag um 13 Uhr für die neue Saison geöffnet. Auch das Seebad ist damit etwas später dran als üblich. Wenige Minuten nachdem Bäderchefin Marlen Steine aufgeschlossen hatte, kamen die ersten Badegäste.

Von Steve Reutter und Reyk Grunow