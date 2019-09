Angeklagter tickte aus

Neuruppin

Said F. hat offensichtlich bleibende Eindrücke bei denen hinterlassen, die mit ihm zu tun hatten: Neuruppiner Polizeibeamte, aber auch eine Bewohnerin des Übergangswohnheims in Treskow und deren Kinder.

Angeklagter war polizeibekannt

„Jeder Polizeibeamte kannte ihn“, sagte ein Beamter am Donnerstag vor dem Neuruppiner Amtsgericht. Dort wurde gleich wegen mehrerer Straftaten gegen den 34-jährigen Said F. verhandelt. Zwischen Dezember 2014 und Mai 2015 kam es immer wieder zu Straftaten.

Nun zog das Schöffengericht einen Schlussstrich. Mit Zustimmung aller Prozessbeteiligten stellte es das Verfahren gegen Said F. vorläufig ein – gegen die Zahlung von 360 Euro. Den Betrag muss er in monatlichen Raten zu je 50 Euro an ein Kinderhospiz in Hamburg abzahlen. Eine Einstellung nach § 153a StPO kommt dann in Betracht, wenn von einer Schuld des Angeklagten auszugehen ist, diese aber nicht schwer wiegt.

Hat Said F. alles bis auf den letzten Cent bezahlt, hat sich auch das Verfahren gegen ihn erledigt. Wenn nicht, so ermahnte ihn die Richterin, „sehen wir uns vor Gericht wieder“.

Vorfall ist Zeugin bleibend im Gedächtnis geblieben

Der Angeklagte hatte die Vorwürfe bestritten, bis auf einen Fall, an den er, weil er betrunken gewesen sei, kaum Erinnerungen hatte. Dafür hatte die 54-jährige Mitarbeiterin eines Wachschutzes den Vorfall mit dem Angeklagten noch umso besser im Gedächtnis.

Sie hatte zum 1. Dezember 2014 ihren Dienst im Asylbewerberheim in Treskow angetreten. Sie meinte, dass der Angeklagte zu dieser Zeit nicht mehr dort wohnte. Von der Heimleitung sei ihr gesagt worden, dass sich Said F. gern der neu angekommenen Frauen annehme und ihnen seine Hilfe anbiete, dafür aber Gefälligkeiten erwarte.

So auch bei einer heute 34-jährigen Mutter. Deren Sohn bat an jenem Dezemberabend die Wachfrau um Hilfe. Sie stieß auf Said F., der zunächst aufgeräumt wirkte, wie sie sagte, der sich dann aber unvermittelt auf sie stürzte und ihr das Handy, mit dem sie die Polizei rufen wollte, entreißen wollte.

„Er bespuckte und kratzte mich“, erinnerte sie sich. Ein Mitbewohner kam ihr zu Hilfe und hielt F. fest, bis die Polizei kam. „Ich war nicht darauf vorbereitet, dass jemand so aggressiv wird“, sagte die Wachschützerin. Seine Entschuldigung nahm sie nicht an. „So etwas kann man nicht entschuldigen.“ Ein Atemalkoholtest bei F. ergab damals einen Wert von 1,91 Promille.

Sich der Polizei massiv widersetzt

Ebenfalls so ihre Erfahrungen machte die Neuruppiner Polizei mit Said F. im März 2015. F. hatte ein Hausverbot im Asylbewerberheim. Was ihn nicht daran hinderte, dort aufzutauchen. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis, dem er sich schließlich fügte, aber von den Beamten erwartete, ihn nach Hause zu fahren. Das lehnten sie ab.

Daraufhin hielt er die Beifahrertür des Streifenwagens von außen fest. „Ich stieg aus und drückte ihn beiseite“, sagte der Beamte. F. fing an zu schreien. „Es artete in ein Handgemenge aus“, so der Beamte. F. habe sich fallen lassen, geschrien wie am Spieß, um sich geschlagen und getreten. Schließlich gelang es ihnen, ihn zu fixieren und zur Wache zu bringen, wo er die Polizisten anpöbelte.

Trotz gerichtlichen Verbots immer wieder den Kontakt gesucht

Ebenfalls im März 2015 kam es zu unschönen Begegnungen mit einer damals in Treskow lebenden Frau, die er nach Erinnerung ihrer 17-jährigen Tochter bald täglich bedroht und beschimpft habe, weil sie nicht auf seine Annäherungsversuche eingehen wollte. Ständig suchte er den Kontakt zu ihr, obwohl ihm das Amtsgericht untersagt hatte, sich ihr zu nähern.

Der Angeklagte hatte von einer Beziehung zu der 34-Jährigen gesprochen, die er nicht mehr wollte, weil er sich von ihr belogen fühlte. Das stellte ihre Tochter anders dar. Am Anfang sei alles okay gewesen. „Das ist ein netter Typ, der uns helfen will“, habe sie zunächst gedacht.

Doch dann habe er mehr gewollt. „Was ja nicht geht, weil meine Mama verheiratet ist und Kinder hat.“ Außerdem habe er ihre Mutter geschlagen. „Das geht gar nicht.“ Seit dieser Zeit besteht kein Kontakt mehr zu dem Angeklagten.

„Ich hatte damals eine schwere Zeit“, sagte Said F. Er trinke seit vier Jahren keinen Alkohol mehr. Der vor Gericht gehörte Polizeibeamte bestätigte: „Es ist ruhig um ihn geworden.“

Von Dagmar Simons