Neuruppin

Auf dem Sportplatz an der Rheinsberger Straße in Wittstock spielten am 25. Mai 2017 ausländische Jugendliche aus einer nahe gelegenen Einrichtung unter Aufsicht eines Betreuers Fußball. Sechs deutsche Männer feierten in unmittelbarer Nachbarschaft den Herrentag, bekamen das Spiel mit und wollten sich beteiligen.

Erst mitgespielt, dann gepöbelt

Als das Spiel immer ruppiger wurde, beendete der Betreuer das Spiel – zum Missfallen der ungebetenen Gäste, die wohl an diesem Herrentag dem Alkohol ausgiebig zugesprochen hatten.

Das zu Beginn friedliche Miteinander artete aus: Es wurde gepöbelt, geschubst und getreten. Laut Anklage sollen die sechs Wittstocker die Jugendlichen nicht nur verbal, sondern auch tätlich angegriffen haben.

Wegen schwerer Körperverletzung standen die sechs Männer bereits im Februar dieses Jahres das erste Mal vor Gericht. Damals wurde das Verfahren ausgesetzt.

Denn es zeichnete sich schon früh ab, dass das Verhandlungsprogramm an den damals geplanten fünf Tagen nicht zu schaffen gewesen wäre. Die Angeklagten schwiegen zu den Vorwürfen, Zeugen konnten sich teilweise nicht mehr richtig erinnern, es gab sprachliche Verständigungsprobleme.

Verfahren endete mit Einstellung

Nun wurde erneut verhandelt. Wegen der coronabedingten Abstandsregeln wurde statt vor dem Neuruppiner Amtsgericht im großen Saal des Landgerichtes in Neuruppin getagt – mit sechs Angeklagten und sechs Verteidigern.

Gebäude des Landgerichtes und der Staatsanwaltschaft an der Feldmannstraße in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Der Prozess fand am Freitag ein Ende. Alle Beteiligten konnten sich auf eine vorläufige Einstellung des Verfahrens gegen die Zahlung einer Geldbuße einigen.

Zugleich erteilte das Schöffengericht den sechs Angeklagten folgende Auflagen und Weisungen: Sie müssen je 750 Euro zahlen. Der Betrag geht zu je einem Drittel an den Förderverein der Förderschule in Wittstock, an die Stadt Wittstock für die Jugendarbeit der Feuerwehr und an die Kinderhilfe Brandenburg.

Gesprächsrunde zwischen Tätern und Opfern angeordnet

Außerdem müssen die Männer an einem von den sozialen Diensten geleiteten Gespräch mit den betroffenen Jugendlichen teilnehmen. Das war eine Voraussetzung für das Zustandekommen der Einstellung.

Die Staatsanwältin stimmte dem nur, wie sie sagte, nach längerem Überlegen zu, wenn die Angeklagten ein ernsthaftes Bemühen, sich mit der Tat auseinanderzusetzen, zeigten und sich zu einem Gespräch auf Augenhöhe bereit erklärten. Was sie taten.

Die Nebenklägervertreterin, die einen jungen Flüchtling vertrat, meinte, zumindest bei drei Angeklagten eine latent rassistische Einstellung feststellen zu können. Sie sei bei Facebook unterwegs gewesen und habe dort ihre Meinung bestätigt gesehen.

Unter anderem habe sie dort lesen können, dass die drei Musik mit völkisch nationalen Inhalten „liken“ . Zudem sei einer aus dem Trio am ersten Verhandlungstag mit einem Pulli und einer Tasche einschlägig bekannter Marken erschienen. Das alles zeige eine gefestigte rechte Einstellung, so die Verteidigerin. Sie hätte sich eine Entschuldigung der Angeklagten gewünscht.

Angeklagte sammelten Geld für Fußbälle

Sie würdigte allerdings als „nette Geste“, dass die Angeklagten freiwillig jeder 50 Euro zahlen. Damit sollen Fußbälle gekauft werden, die dem Trägerverein, der sich um die geflüchteten Jugendlichen kümmert, übergeben werden. Wie ein Verteidiger mitteilte, haben sie das Geld bereits gesammelt. „Es ist eine Geste ihres guten Willens“, sagte die Vorsitzende Richterin.

Das Verfahren für die sechs Wittstocker ist erst mit der kompletten Zahlung der 750 Euro und der Teilnahme an der Gesprächsrunde beendet.

Von Dagmar Simons