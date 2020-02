Prozess um Schlägerei auf dem Wittstocker Sportplatz muss neu starten

Neuruppin

Es ist ein mühsames Unterfangen, einen Vorfall am 25. Mai 2017 juristisch vor dem Neuruppiner Amtsgericht aufzuklären.

Laut Anklage sollen sie sich an jenem Herrentag zum Sportplatz an der Rheinsberger Straße in Wittstock begeben haben, wo ausländische Jugendliche Fußball spielten. Die zwischen 35 und 39 Jahre alten Deutschen durften mit Erlaubnis des Betreuers mitspielen.

Er brach das Spiel ab, weil es vonseiten der Gäste zunehmend aggressiver wurde. Damit waren diese nicht einverstanden. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Schlägerei, die von den ungebetenen Mitspielern ausgegangen sein soll. Dabei soll ein Jugendlicher verletzt worden sein.

Die sechs Angeklagten, denen die Staatsanwaltschaft gemeinschaftlich eine schwere Körperverletzung vorwirft, schweigen.

Schwierige Zeugenvernehmung

Die Vernehmung der zum Teil betroffenen Zeugen gestaltete sich schwierig. Sie konnten sich zumeist nur mit einem Dolmetscher verständigen, konnten sich vielfach nicht mehr richtig an die Geschehnisse von damals erinnern. Oft tauchten Widersprüche zwischen den polizeilichen Vernehmungen und den Aussagen nun vor Gericht auf.

So meinte ein 18-Jähriger aus Liberia: „Es ist so lange her. So richtig erinnern kann ich mich nicht mehr.“ Er habe einen Anruf von einem Freund erhalten. Als er aus der Unterkunft gekommen sei, sei schon alles vorbei und die Polizei bereits vor Ort gewesen.

In seiner Aussage vor der Polizei hörte sich das anders an. Demnach befand er sich am Rand des Fußballplatzes, als der Betreuer die Jugendlichen und die Männer aufforderte, nach Hause zu gehen. Von der Polizei war da noch nicht die Rede.

Widersprüche und Erinnerungslücken

Als einige der Deutschen auf den Betreuer einschlugen, hätten sie einschreiten müssen. Das hatte er so bei der Polizei zu Protokoll gegeben. Davon wusste er vor Gericht nichts mehr. Er beteuerte aber mehrmals, nicht an dem Sportplatz gewesen zu sein. „Als ich aus dem Haus trat, war die Polizei bereits da.“

Mehr Erinnerungen hatte ein anderer Betroffener. Der 19-Jährige zeigte auf die Angeklagten: „Die Leute kamen.“ Und sie hatten getrunken, wie er meinte. Sie wollten mitspielen, er habe für sie im Tor gestanden. Habe aber seine Sachen gepackt und sei nach Hause gegangen, als sie angefangen hätten, die anderen zu schlagen.

Das alles sagte er auf Französisch, verdeutlichte einiges dann auf Deutsch. Die Richterin bat ihn, bei der französischen Sprache zu bleiben. Woraufhin der Dolmetscher sagte: „Sein Deutsch ist besser als sein Französisch.“ Das wiederum rief die Verteidigung auf den Plan: „Es muss ein Dolmetscher für seine Muttersprache Mandinka her.“ Diesen Einwand fand die Vorsitzende Richterin berechtigt.

Verfahren wurde ausgesetzt

Das Verhandlungsprogramm ist in der vorgegebenen Zeit – ursprünglich waren fünf Verhandlungstage geplant – nicht zu schaffen. Bereits jetzt war das Gericht in Zeitverzug. Es hatte statt der vorgesehenen 13 erst sechs Zeugen hören können.

Auch ein Rechtsgespräch über den möglichen Gang beziehungsweise eine Abkürzung des Verfahrens war nicht erfolgreich. Zu unterschiedlich waren die Meinungen, wie die Richterin sagte. „Der Sachverhalt muss, wie es aussieht, komplett aufgeklärt werden.“ Das Verfahren wurde am Freitag ausgesetzt. Voraussichtlich nach den Sommerferien wird neu verhandelt.

Von Dagmar Simons