Corona-Proteste in Wittstock und Wittenberge, Flyer in Kyritz: Der rechtsextreme „III. Weg“ drängt auch nach Ostprignitz-Ruppin und die Prignitz. Der Brandenburgische Verfassungsschutz warnt vor dieser Entwicklung seit Langem.

Am Tag vor Heiligabend führte der rechtsextreme „III. Weg“ eine Demo in Wittenberge an. Doch auch in Wittstock und Kyritz werben die Neonationalsozialisten für sich. Quelle: Jens Wegner