Verfolgungsjagd auf A 24: Prozess geht Freitag in Neuruppin weiter

Neuruppin

Fortgesetzt wird am Freitag, 14. Februar, vor dem Landgericht in Neuruppin der Prozess gegen einen 30-jährigen Autofahrer, der sich am 22. Juli vergangenen Jahres auf der Autobahn 24 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben soll. Zwischen Kremmen und Fehrbellin konnte die Polizei den flüchtigen und bewaffneten Autofahrer, der in der Höhe des Rasthofs Stolperheide mehrere Päckchen mit Drogen aus dem Fahrzeug geworfen haben soll, stoppen.

Deshalb muss sich der Mann seit dem 28. Januar vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. Derzeit ist der Mann in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die Anklage geht bei ihm von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit zur Tatzeit aus. Diese konnte auch der psychiatrische Gutachter nicht ausschließen.

Am Freitag werden die Plädoyers und das Urteil erwartet.

Von Dagmar Simons