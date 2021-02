Verhaltenes Interesse für erste digitale Bildungsmesse in Neuruppin

Neuruppin

An der ersten rein digitalen Bildungsmesse in Neuruppin, bei der knapp 60 Unternehmen nach Lehrlingen Ausschau hielten, haben sich laut der Industrie- und Handelskammer (IHK) 360 Jugendliche in direkten Chats mit Firmenvertretern sowie weitere direkt per Telefon beteiligt.

„Damit sind wir zufrieden“, sagte René Georgius, Leiter des Regionalcenters Prignitz der IHK, am Samstagnachmittag. Denn nach den bisherigen Erfahrungen lag die Teilnehmerquote bei digitalen Messen im Schnitt bei etwa zehn Prozent im Vergleich zu den Messen, bei denen die Besucher direkt an den Ständen mit Vertretern von Unternehmen ins Gespräch kommen konnten. Die vorherigen Bildungsmessen in Neuruppin hatten im Oberstufenzentrum (OSZ) an der Alt Ruppiner Allee stattgefunden. Zuletzt hatten dort mehr als 80 Firmen bei den rund 900 Besuchern um Auszubildende geworben.

Im Chat sind persönliche Gespräche nicht so einfach

„Präsenzmessen sind ein besseres Format, um Leute ansprechen zu können. Das ist im Chat nicht so einfach“, so Georgius. Gleichwohl hätten die Ruppiner Kliniken doch mehrere gute Gespräche führen können. Das Neuruppiner Krankenhaus bietet mehr als ein Dutzend Ausbildungsberufe an – vom Elektroniker über die Hebamme bis zum Notfallsanitäter.

Es sei zwar gelungen, Jugendlichen mit der digitalen Bildungsmesse zu zeigen, welche Ausbildungsmöglichkeiten es direkt vor der Haustür gebe, sagte Karin Höft vom Hotel und Restaurant Am Alten Rhin in Alt Ruppin.

Restaurantleiterin hätte sich mehr Nachfragen gewünscht

Gleichwohl hätte sich Höft, die bisher bei allen 13 Bildungsmessen in Neuruppin dabei war, am Sonnabend etwas mehr Nachfragen gewünscht. In dem mittelständischen Unternehmen in Alt Ruppin werden Köche und Fachkräfte im Gastgewerbe ausgebildet sowie Hotel- und Restauranfachkräfte.

Als Ausbildungs- und Restaurantleiterin begleitet Höft die Lehrlinge bis zur Abschlussprüfung. „Die Resonanz bei der Messe im Oberstufenzentrum war immer sehr gut.“ Meist lud zu ein, zwei Jugendliche gleich zu einem Schnupper-Praktikum nach Alt Ruppin ein.

Der ASB hält die Messe-Teilnahme für wichtig

„Im Oberstufenzentrum sind wir immer überrannt worden“, sagte auch Katrin Köppen, Geschäftsführerin des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Neuruppin. Doch zu ihrem Bedauern hielt sich bei der Digital-Messe das Interesse an Gesprächen zu den angebotenen Ausbildungsberufen beim ASB (Altenpfleger und Erzieher) in Grenzen. Wichtig sei die Teilnahme dennoch gewesen, so Köppen – schon allein, um weitere Erfahrungen mit den digitalen Medien zu machen.

Die Homepage der digitalen Ausbildungsmesse (mach-es-in-Brandenburg.de) war laut IHK-Regionalleiter Georgius, der derzeit auch Ostprignitz-Ruppin betreut, im Vorfeld 2800 mal aufgerufen worden.

Von Andreas Vogel