Verhör nun mit Bild und Ton

Neuruppin

Mit Jahresbeginn gilt nicht nur die stark umstrittene Kassenbon-Pflicht auch für Bäcker – vielmehr müssen Polizei und Staatsanwaltschaft bei Tötungsdelikten die Verhöre von jugendlichen Beschuldigten ebenfalls per Bild und Ton aufzeichnen. Das schreibt eine Richtlinie der Europäischen Union von 2016 vor, die nun auch in Deutschland als nationales Recht gilt.

Weniger Streit über den Wortlaut

Die Videoaufnahmen machten spätere Streitigkeiten über den Wortlaut der Aussagen und wie diese zustande gekommen sind ebenso überflüssig wie die Frage, ob die Beschuldigten zuvor auch vorschriftsmäßig belehrt wurden, argumentieren schon seit Längerem Strafverteidiger, während Ermittler darauf setzen, durch die aufgezeichnete Mimik und Gestik der Beschuldigten mehr über die Hintergründe und das Motiv der Tat zu erfahren.

Bei der Polizeidirektion Nord in Neuruppin ist man auf die Neuregelung vorbereitet. „Die Mordkommission hat schon seit Längerem für derartige Aufzeichnungen eine stationäre Anlage in einem Büro verbaut“, sagte am Donnerstag Neuruppins Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Diese werde beispielsweise auch genutzt, wenn Opfer von Sexualverbrechen ihre Aussage machen, damit sie diese im Laufe des Verfahrens nicht mehrfach wiederholen müssten.

Auch eine transportable Anlage

Außerdem verfüge das Kriminalkommissariat über eine transportable Anlage, so dass Verhöre von Beschuldigten ebenfalls in Kyritz oder Wittstock aufgezeichnet werden könnten und sie für die Vernehmung nicht extra in die Kreisstadt müssten, so Dörte Röhrs.

Offen blieb am Donnerstag, wie oft die Neuruppiner Polizei in der Vergangenheit bereits Vernehmungen aufgezeichnet hat, da dies schon seit einiger Zeit möglich, aber nicht vorgeschrieben war. „Dazu gibt es keine Statistik“, sagte die Sprecherin.

Pro Jahr etwa 20 Tötungsdelikte

Jedoch dürfte es sich bei den bisherigen Aufzeichnungen mit Bild und Ton um wenige Einzelfälle handeln. Denn die Zahl der Tötungsdelikte im Bereich der Polizeidirektion Nord, die die Kreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel umfasst, habe in der Vergangenheit meist bei rund 20 Fällen pro Jahr gelegen, sagte Dörte Röhrs. Zum Vergleich: Insgesamt registriert die Polizei im Nordwesten Brandenburgs pro Jahr etwa 25 000 Straftaten, das meiste davon sind mit etwa 30 Prozent Diebstähle.

„Wir haben noch keine Erfahrung mit den Neuregelungen“, sagte der Oberstaatsanwalt Jürgen Schiermeyer. Klar sei aber, dass die Staatsanwaltschaft den gesetzlichen Vorgaben nachkommen werde. Denn dabei geht es nicht allein um das Aufzeichnen von Verhören von minderjährigen Beschuldigten, sondern ebenfalls von Zeugen. Diese Neuregelung sei seit 13. Dezember 2019 in Kraft, so Schiermeyer.

Aufgezeichnet werden müssen Vernehmungen ab diesem Jahr auch, wenn die Beschuldigten „erkennbar unter eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder einer schwerwiegenden seelischen Störung leiden“. Ob die Polizeidirektionen wegen der Neuerungen mit mehr Videokameras ausgerüstet werden, diese Frage konnten gestern weder das Innenministerium noch das Polizeipräsidium in Potsdam beantworten.

Von Andreas Vogel