Neuruppin

Eine polizeilich mehrfach in Erscheinung getretene 31-jährige Neuruppinerin war am Samstag gegen 12 Uhr mit einem weißen Pkw unterwegs. Sie wurde durch eine Zeugin gesehen, welche die 31-Jährige am Steuer erkannt und daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattete.

Am Montag Morgen um 7 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass die 31-Jährige, die gerade erst in der vergangenen Wochevom Neuruppiner Amtsgericht wegen mehrfachen Fahrens ohne Führerschein zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden ist (die MAZ berichtete), in einen Pkw VW gestiegen war und mit diesem in unbekannte Richtung gefahren sei.

Gerade erst verurteilt worden

In einer sofortigen Nahbereichsfahndung konnte der Pkw nicht gefunden werden. Da die Frau jedoch in beiden Fällen von Zeugen erkannt wurde, wird sich die Neuruppinerin erneut wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Von MAZonline