Neuruppin

Auf der Bundesstraße 167 an der Anschlussstelle Neuruppin kam es am Montagmorgen gegen 6.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 20-jähriger Ostprignitz-Ruppiner BMW-Fahrer kam aus Richtung Dabergotz und wollte nach links an der Anschlussstelle auf die Bundesautobahn 24 auffahren. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Pkw Hyundai eines 22-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Uckermark.

Beide Fahrer kamen mit Schock und leicht verletzt ins Krankenhaus

Beide Unfallbeteiligten kamen mit einem Schock und leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge mussten geborgen werden. Für die Unfallaufnahme sowie für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sperrten Polizeibeamte die B 167 sowie die Anschlussstelle in Richtung Berlin für zirka 45 Minuten.

Von MAZonline