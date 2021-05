Neuruppin

Passanten entdeckten am Sonnabend gegen 18.30 Uhr an der Landesstraße 16 zwischen Neuruppin und Dammkrug einen mit hängendem Flügel am Fahrbahnrand sitzenden Fischadler und meldeten dies der Polizei.

Beamte setzten daraufhin den Greifvogel in einen mittels Uniformteil gefütterten Karton, bis der Greifvogelbeauftragte des Landkreises Ostprignitz-Ruppin das Tier übernahm.

Von MAZonline