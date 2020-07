Wustrau

Vor über einer Woche wurde Christiane S. als vermisst gemeldet – die 70-jährige, offenbar an Demenz erkrankte Frau war von einer Fahrradtour nicht zurückgekehrt. Seitdem suchen Polizei und Angehörige fieberhaft nach der vermissten Wustrauerin – dennoch gibt es weiterhin leider keine Entwarnung.

„Es gibt immer mal wieder Hinweise, dass sie an verschiedenen Stellen des Landes gesehen wurde“, teilte Dörte Röhrs am Donnerstag mit. „Wir gehen jedem davon nach und versuchen, weiter zu verdichten“, so die Polizeisprecherin.

Polizei rät zum direkten Handeln

So gingen Hinweise ein, dass die 70-Jährige auf dem Neuruppiner Seedamm oder in Berlin gesehen wurde – keiner davon führte jedoch weiter. „Alle versuchen zu helfen, irgendwie fühlt sich jeder betroffen – wir haben doch alle auch ältere Familienmitglieder“, so Dörte Röhrs.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise, wenn jemand Christiane S. gesehen hat. Quelle: Privat

Laut der Polizeisprecherin seien es jedoch oftmals nur einzelne Hinweise, es sei auch schon vorgekommen, dass sie erst einige Stunden nach der Sichtung eingingen.

Dabei sei es wichtig, sofort zu handeln. „Am Besten wäre es, auszusteigen, mit ihr zu reden und dabei telefonisch mit der Polizei in Kontakt zu bleiben“, erklärt Dörte Röhrs.

Letzter Hinweis führte nach Storbeck

Erst am Mittwoch, 30. Juni, gingen die Beamten dem Hinweis nach, dass die Wustrauerin in Storbeck gesehen wurde. Die Suche blieb allerdings bisher leider erfolglos: Die Spur verlor sich, Christiane S. gilt weiterhin als vermisst.

Indes lässt ihre Familie nichts unversucht, um die 70-Jährige zu finden. Auf einer eigens dafür eingerichteten Facebookseite teilt sie neben dem Suchaufruf auch die jüngsten Sichtungen sowie Ortsangaben für die freiwilligen Helfer.

Am Donnerstagmittag waren diese gerade dabei, die Gegend um Storbeck abzusuchen. „Derzeit suchen wir weiter“, sagt Janina Dicty gegenüber der MAZ. Die Tochter der Vermissten ist mit einem Suchtrupp unterwegs und geht die Wege ab, auf denen sich zuletzt die Spur verlor.

Suchhunde nahmen die Fährte auf

Nachdem der Hinweis einging, dass ihre Mutter in Storbeck gesichtet wurde, hatten Bekannte zwei Suchhunde organisiert. Beide hätten unabhängig voneinander an der Stelle angeschlagen, wo ihre Mutter vermutlich gesichtet wurde.

Die vermisste Christiane S. aus Wustrau fährt ein Fahrrad, wie es hier abgebildet ist - nur deutlich älter und verblichen. Quelle: Privat

Vermutlich – denn der Hinweisgeber konnte nur vermuten, dass es sich bei der Person, die in der Nähe des Waldes eine Pause machte, um Christiane S. handelte.

Ein dritter Hund hätte jedoch ebenfalls genau an dieser Stelle die Fährte aufgenommen, so Janina Dicty. Bei der Suche am Mittwoch habe die Polizei zudem einen Hubschrauber eingesetzt – bisher blieb die Suche allerdings vergeblich.

Helfer sind eine große Unterstützung

Da aus Storbeck der jüngste Hinweis einging und die Hunde anschlugen, gehen Janina Dicty und die freiwilligen Helfer weiterhin das Gebiet ab. „Wir sind die ganze Zeit dabei“, sagt sie. „Wir versuchen das Bestmögliche zu machen und müssen nun einfach schauen.“

Dass sie bei der Suche nach ihrer vermissten Mutter auf die Hilfe von Freunden, Bekannten und freiwilligen Helfern zählen kann, ist für sie eine große Erleichterung. „Ohne sie wäre die Situation, die so schon schlimm genug ist, noch schlimmer“, sagt Janina Dicty. „Es ist eine ganz tolle Unterstützung, ohne die das alles nicht möglich wäre.“

Wer hat Christiane S. gesehen?

Die schlanke, etwa 1,60 Meter große Frau, hat kurzes, dunkles Haar und trägt eine Brille. Sie trug zuletzt ein dunkles Shirt, Jeanshosen und schwarze Wildlederschuhe und war mit einem gelben Damenfahrrad unterwegs. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Neuruppin unter der Telefonnummer 03391/3540 entgegen.

