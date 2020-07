Wustrau

Noch immer fehlt von Christiane S. jede Spur. Die 70-jährige, offenbar an Demenz erkrankte Frau war am 24. Juni nicht von einer Radtour zurückgekehrt – seitdem gab es zwar mehrere Hinweise, aber noch konnte die Wustrauerin nicht gefunden werden.

Zuletzt führte eine Spur nach Storbeck nördlich von Neuruppin – dort hatten Suchhunde angeschlagen. Auch die Polizei unterstützte die Suche am 30. Juni mit einem Hubschrauber. Die Spur verlief sich jedoch, seitdem gibt es keine Neuigkeiten.

Keine neuen Anhaltspunkte

„Wir haben keine neuen Anhaltspunkte“, teilte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montag auf MAZ-Anfrage mit. Zu Beginn seien die Suchmaßnahmen sehr intensiv gewesen, da dann die Chance immer am größten sei. „Irgendwann hat man aber alle Anhaltspunkte durch“, so die Polizeisprecherin.

Christiane S. aus Wustrau gilt weiterhin als vermisst. Quelle: Privat

Deshalb sei die aktive Suche nun heruntergefahren worden. „Sobald ein neuer Hinweis eingeht, nehmen wir sie wieder auf“, so Dörte Röhrs. Die Familie der 70-Jährigen hatte in den vergangenen Tagen ebenfalls Suchtrupps organisiert. Zuletzt suchten sie das Gebiet rund um Storbeck ab, aus dem auch der jüngste Hinweis einging. Die Helfer versuchten „das Bestmögliche“, so Janina Dicty, die Tochter der Vermissten. Bisher verlief die Suche jedoch leider noch erfolglos.

Mit einem Fahrrad dieser Art war Christiane S. am 24. Juni unterwegs Quelle: Privat

Wer hat Christiane S. gesehen?

Die schlanke, etwa 1,60 Meter große Frau, hat kurzes, dunkles Haar und trägt eine Brille. Sie trug zuletzt ein dunkles Shirt, Jeanshosen und schwarze Wildlederschuhe und war mit einem gelben Damenfahrrad unterwegs. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Neuruppin unter der Telefonnummer 03391/3540 entgegen.

Von Johanna Apel