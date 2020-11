Neuruppin

Der Brand am Gut Gentzrode ist sehr schnell gelöscht worden. Die Brandschützer konnten die kleinen Glutnester innerhalb von anderthalb Stunden unschädlich machen, heißt es von der Neuruppiner Feuerwehrwache.

Dafür mussten sie allerdings hoch hinaus. Denn das Feuer am Kornspeicher ist im Bereich des Dachstuhls am Turm aufgetreten.

Anzeige

23 Feuerwehrleute sind ausgerückt

Insgesamt sind 23 Feuerwehrleute aus Neuruppin und Bechlin in acht Fahrzeugen zu dem verlassenen Gelände nördlich von Neuruppin geeilt. „Das Gebäude ist groß, da alarmieren wir immer mit Sirene – und wir wussten auch nicht, was uns dort erwartet“, erklärt der Diensthabende das Großaufgebot.

Mit Hilfe einer Drehleiter erreichten die Brandschützer ihren Einsatzort auf Gut Gentzrode. Quelle: Henry Mundt

Die Polizei geht bei dem Brand in Gentzrode von Brandstiftung aus. „Dort liegt kein Strom an, und auch ein Gewitter gab es nicht“, sagt auf MAZ-Nachfrage Polizeisprecherin Ariane Feierbach.

Deswegen liege die Vermutung nahe, dass dort jemand absichtlich gezündelt haben muss. Die Krimaltechniker haben den Brandort jedenfalls genau untersucht. Und auch eine Strafanzeige sei gestellt worden.

Die Feuerwehrleute leisteten in Gentzrode Präzisionsarbeit am Baudenkmal. Quelle: Henry Mundt

Entdeckt haben das Feuer die Mitarbeiter einer Gerüstbaufirma am Mittwochmorgen. Sie kamen gegen 8.30 Uhr zu dem abgelegenen Areal, weil sie dort das leerstehende Gutshaus weiter absichern sollten.

Dazu kamen sie vorerst aber nicht: Denn sie sahen Qualm am benachbarten Kornspeicher. Schnell alarmierten sie die Rettungskräfte – und retteten so wohl das marode Baudenkmal, für dessen Erhalt sich viele Menschen in der Region einsetzen, vor weiteren größeren Schäden.

Weitere Schäden nach dem Brand im Kornspeicher halten sich in Grenzen. Das Gebäude ist seit Jahren verlassen und verwahrlost zunehmend. Quelle: Henry Mundt

Der Brand in Gentzrode reiht sich in eine ganze Serie von Feuern in Neuruppin ein – er geht allerdings sehr wahrscheinlich auf die Kappe von anderen. Denn die Polizei hat bereits am Montag einen mutmaßlichen Brandstifter geschnappt, der für Flammen an Garagen und Fahrzeugen im Stadtgebiet verantwortlich sein soll.

Sie wirft dem Verdächtigen elf Brände und versuchte Tötung vor. Der 19-Jährige sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Lesen Sie mehr unter:

Auf dem Gut Gentzrode brennt es

Brandserie in Neuruppin: Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter

Von Celina Aniol