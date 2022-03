Neuruppin

Mit sieben fleißigen Helfern des Neuruppiner Verschönerungsverein „Alexander von Wulfen“ ging es am Samstag in Richtung Rosenkreisel vor dem Eva-Strittmatter-Platz, um diesen nach dem vergangenen Winter wieder auf Vordermann zu bringen. Den Hut auf hatte diesmal Vereinsmitglied Karin Porst. „Wir entfernen heute das alte Laub von den Rosenpflanzen und beseitigen dabei auch gleich die Frostbarrieren des Winters um die Pflanzungen herum.“

Seit mehr als zehn Jahren ist Karin Porst Mitglied im Verein , ihr Engagement begann damals genau mit diesem Kreisel, wo sie die Rosen bewässerte.

Isabell Burkhardt hat sich zum ersten Mal an einem Arbeitseinsatz des Verschönerungsvereins Neuruppin beteiligt. Sie ist noch kein Mitglied, doch das kann noch werden. Quelle: Peter Lenz

Bevor alle loslegen durften, gab es von der rüstigen Rentnerin eine Einweisung zum Anlegen von Gießrändern und Düngen der Pflanzen. Dabei, so Porst, sei es wichtig nicht zu viel Wasser zu verschwenden und die Pflanzen optimal zu versorgen.

Verschönerungsverein will sparsam düngen

Dazu gehöre, Bentonit zu verwenden, was das Wasser im Boden gut speichern kann. Auch beim Düngen achteten die Vereinsmitglieder auf Sparsamkeit und verwendeten statt teurer Düngemittel kostengünstige Hornspäne.“

Die Wasserversorgung am Rosenkreisel stellt für die Ehrenamtler derzeit ohnehin ein Problem dar. „Der Verein zur Rettung der Sankt Georg Kapelle, über den wir das Wasser für die Grünpflege bezogen, hat sich aufgelöst, und nun scheint niemand mehr zuständig zu sein“, berichtet Karin Porst. „Es gibt zwar bereits Gespräche mit der Stadt und den Sana-Kliniken, die den Schlossgarten betreiben, aber noch ist alles offen.“

Auch die Zukunft des Kreisels ist ungewiss, so Porst. Nach den Plänen der Stadt soll das Rondell im Herbst in Richtung Rheinsberger Tor versetzt und verkleinert werden. Ob dann der Verschönerungsverein weiter mit im Boot ist, bleibt abzuwarten. „Aber wir haben ja auch so noch eine ganze Menge zu tun.“

Verschönerungsverein plant Einsätze im Stadtpark Neuruppin

In Kürze wird es den ersten von insgesamt drei Einsätzen im Stadtpark geben, und auch die Blumenampeln auf dem Schulplatz werden ab Mai wieder in neuer Pracht erblühen. Geplant ist weiterhin, die Postsäule vom Potsdamer Platz an den künftigen Kreisel an der Steinstraße/Ecke Ernst Toller Straße und Uferpromenade zu verlegen.

Zum ersten Mal beim Arbeitseinsatz dabei, Isabell Burkhardt. Die Verwaltungsangestellte aus Neuruppin hatte sich spontan entschlossen hier mitzumachen. „Ich möchte mich in die Gemeinschaft unserer Stadt einbringen und etwas zur Verschönerung unserer Straßen und Plätze beitragen“, sagt sie.

Von Peter Lenz