Vicky Leandros – ein Weltstar in der Kulturkirche

Neuruppin

Es ist knapp zehn Monate her, da stand Vicky Leandros auf der Bühne der Neuruppiner Kulturkirche. Der Andrang war damals so groß, dass ein zweites Konzert für 2020 geplant wurde. „Ich freue mich, dass ich heute wieder in Neuruppin sein darf“, sagte die Sängerin am Sonntagabend.

„Ich erinnere mich noch sehr gut an mein letztes Konzert in Neuruppin und an den Herren mit der Blume. Er wünschte sich ,Weiße Rosen aus Athen' und ich sagte ihm, dass dieses Lied eigentlich von Nana Mouskouri gesungen wurde.“

Mit mehr als 1000 eingesungenen Liedern muss Vicky Leandros wohl kaum auf das Repertoire ihrer griechischen Kollegin zurückgreifen. Mit „Ich bin wie ich bin“ eröffnet sie am Sonntag ihr Konzert in der Kulturkirche. Dass sie auch nach einer jahrzehntelangen Bühnenkarriere immer noch äußerst populär ist, bewies sie wieder einmal an diesem Abend. Die Begeisterung des Publikums zeigte sich bereits nach dem ersten Song und begleitete die Sängerin durch das gesamte Konzert, mit dem die große weite Welt in die märkische Fontanestadt kam.

Vicky Leandros singt ein Medley aus ihrer griechischen Heimat. Quelle: Cornelia Felsch

Wird sie oftmals als große Interpretin des deutschsprachigen Schlagers bezeichnet, so ist das eine eher bescheidene, nicht ausreichende Einschätzung. Ihre Interpretationen von Evergreens in acht Sprachen zeugen von einer beachtlichen Laufbahn, in der Vicky Leandros zu einem vielfach preisgekrönten Weltstar aufgestiegen ist. Mit mehr als 55 Millionen verkauften Alben und ihrem Sieg beim Grand Prix de la Chanson 1972 – dem heutigen Eurovision Song Contest – mit dem Titel „Après toi“, zählt sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen im Musikgeschäft überhaupt.

Aber auch großen Stars passieren kleine Missgeschicke. Nachdem sie am Sonntag die schottische Ballade „Auld Lang Syne“ – bei der sich Millionen Menschen um Mitternacht zum Jahreswechsel an den Händen halten – mit dem ihr eigenen Pathos füllte, muss sie leider feststellen, dass ihr schwarzes, mit Pailletten und Stickereien verziertes Kleid einen Riss bekommen hat. Mit den Worten „Jungs, spielt irgendwas Schönes“ verabschiedet sie sich für einen kurzen Moment.

Weiter geht es in französischer, japanischer und endlich auch in griechischer Sprache. Bevor der brillante Bandleader, Pianist und Sänger Bo Heart das Publikum in die Pause schickt, singt die 1952 auf Korfu geborene Künstlerin ein griechisches Medley; unter anderem mit ihrer Interpretation des Milva-Hits „Zusammenleben“. Text und Musik stammen von Mikis Theodorakis, mit dem sie eine tiefe Freundschaft verbindet.

Konzertbesucher singen „Blau wie das Meer". Quelle: Cornelia Felsch

Vicky Leandros punktet an diesem Abend nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit ihrem Humor und ihrer Fähigkeit, ganz nah am Publikum zu sein und mit den Menschen zu plaudern, als seien sie die besten Freunde. So erzählt sie von ihrem Vater, Leo Leandros, der das Lied „Valentin“ vor 30 Jahren schrieb. Es handelt von ihrem hübschen Nachbarn, der homosexuell ist und wunderschön Geige spielt. „Das darfst du nicht singen, das ist ein Tabu-Thema“, sagten die Plattenbosse damals. Doch davon ließ sie sich nicht beeindrucken. „Meinem Vater geht es gut. Wir machen zwar keine Musik mehr miteinander, aber er ist mit seinen 96 Jahren bei bester Gesundheit.“

Während sie sich im Verlauf des Programms durch ihre langjährige Bühnenkarriere plaudert, ihre Songs in vielen Sprachen präsentiert und die 500 Fans immer wieder zu Begeisterungsstürmen hinreißt, genehmigt sie sich kleine Kaffeepausen aus der Thermoskanne, die bühnenreif auf einer Samtdecke neben dem Klavier bereit steht. Der Höhepunkt des Konzertes sind ihre Karaoke-Aktionen, bei denen sie Zuschauer zum Mitsingen animiert – die Neuruppiner ließen sich nicht lange bitten.

Fehlen dürfen natürlich auch nicht die Songs, die sie berühmt gemacht haben. Bei „Ich liebe das Leben“ und „Theo, wir fahr'n nach Lodz“ stand schließlich die ganze Kulturkirche Kopf und feierte Vicky Leandros.

Von Cornelia Felsch