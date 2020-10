Viel Lob für drei Millionen-Projekte in Neuruppin

Neuruppin

Robert Liefke brauchte zwar einige Schläge, um die zwei Nägel ins Gebälk des Neubaus in der Schulzenstraße 8 zu treiben. Dennoch war der Geschäftsführer der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft NWG zufrieden. „Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, verkündete Liefke am Freitag beim Richtfest für das Millionenprojekt.

Etwa 1,5 Millionen Euro kostet der Neubau mit den neun Wohnungen und einer sogenannten „Schwester-Agnes-Stube“. Denn in das Haus, das im Sommer bezugsfertig sein soll, wird die von der Diakonie betriebene Obdachlosenunterkunft, das sogenannte K 6 aus der Kommissionsstraße, einziehen.

Ein „Schwester-Agnes-Zimmer“

In dem Neubau sollen ganz normale Mieter sowie Menschen wohnen, die ihre Alkoholsucht überwunden haben. Diese leben derzeit in einem Gebäude in der Erich-Mühsam-Straße. Dieses Haus ist jedoch genau so baufällig wie das K 6 in der Kommissionsstraße.

Neben den neun Wohnungen in dem Neubau (zwei Drei-Raum-, sechs Zwei-Raum- und eine Ein-Raum-Wohnung) gibt es ein „Schwester-Agnes-Zimmer“ für die Mitarbeiter der Diakonie, die sich um Obdachlose sowie um Probleme der Mieter kümmern werden.

Der Baustaatssekretär Rainer Genilke ( CDU) lobte beim Richtfest das vom Land mit rund einer Million Euro unterstützte Konzept von NWG und Diakonie, mit dem Angebot für Obdachlose, in der Stadt zu bleiben und nicht an den Stadtrand zu ziehen.

Lob vom Staatssekretär

Überhaupt hatte Genilke, der sich am Freitag in Neuruppin noch zwei andere Baustellen ansah, kaum etwas zu kritisieren. „Die Stadt setzt Zeichen, dass sie an sich und an die Zukunft glaubt“, so Genilke, der Neuruppin bescheinigte, ein besonderer Anker im Norden Brandenburgs zu sein.

Laut Rainer Genilke sind seit 1990 rund 72 Millionen Euro Zuschuss von Bund und Land nach Neuruppin geflossen. Es sei „großartig“, wie die Stadt das Geld eingesetzt habe, so der Landespolitiker.

63 Millionen Euro in zehn Jahren investiert

Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) bezeichnete es als eine der wichtigsten Entscheidungen der Stadtverordneten Anfang der 1990er Jahre, dass die Wohnungsbaugesellschaft zu 100 Prozent in kommunaler Hand geblieben ist. Immerhin habe die NWG, der 3800 Wohnungen gehören, allein in den vergangenen zehn Jahren etwa 63 Millionen Euro investiert, wobei mehr als 80 Prozent der Aufträge an regionale Firmen gegangen seien, so Golde.

Zudem könne sich die Durchschnittsmiete der NWG, die bei 4,88 Euro je Quadratmeter liege, nicht nur brandenburgweit sehen lassen.

Mit Aufzug und Fußbodenheizung

Für 50 Wohnungen in der Bruno-Salvat-Straße steigen gerade die Mietpreise etwas – weil die NWG insgesamt 3100 Quadratmeter saniert und mit Fußbodenheizung sowie Aufzügen in den vier Aufgängen versehen hat. Mehr als fünf Millionen Euro investiert die NWG dafür, sagte Robert Liefke und zeigte dem Staatssekretär eine der neu hergerichteten Wohnungen.

Anschließend ging es noch ein paar Meter weiter, wo sich seit Wochen Baukräne drehen. Dort, an der Thomas-Mann-Straße, entsteht für 6,6 Millionen Euro ein Neubau, indem nicht allein Platz für den einstigen Jugendtreff Fischbüchse sein wird, sondern auch für 22 neue Wohnungen. Dieses Projekt, das vom Land mit gut 2,6 Millionen Euro gefördert wird, soll im dritten Quartal nächsten Jahres bezugsfertig sein.

Der NWG-Chef Robert Liefke ist optimistisch, dass dieser Zeitplan gehalten werden kann. „Wir haben trotz Corona-Pandemie keine Verzögerungen“, sagt er. Stattdessen entstehe planmäßig alle vier Woche eine neue Etage.

