Viele kranke Busfahrer führen zu Fahrplanänderungen und Busausfällen in ganz OPR

Neuruppin

Eigentlich haben die Verantwortlichen beim Busbetrieb Ende vergangener Woche gedacht, dass die Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft (ORP) demnächst wieder zu ihrem normalen Fahrplan zurückkehren kann. Allerdings sei die Zahl der Busfahrer, die krank sind, sich in Quarantäne befinden oder ihre Kinder betreuen müssen, dann übers Wochenende erneut gestiegen, berichtet Babett Weyrich, die Personalverantwortliche bei der Busgesellschaft.

Deshalb müsse das Angebot für die Fahrgäste vorerst weiterhin eingeschränkt bleiben. Die Reduzierung der Fahrten gilt laut ORP-Verkehrsplaner Thomas Soyck bis zum 13. März.

Neuruppiner Stadtlinie fährt nicht am Sonntag

In Neuruppin kommt es dadurch zu Ausfällen bei den Linien 752, 756, 758, 764, 771, 791 und 794. Etliche Fahrplanänderungen gibt es bei den Bussen mit den Nummern 754, 756, 758, 762, 764, 784, 791, 792 sowie 794.

„Die Stadtlinie 770 verkehrt von Montag bis Freitag im gewohnten Umfang“, sagt Thomas Soyck. Am Samstag aber fährt sie nur am Vormittag. Am Sonntag fällt der Bus 770 vollständig aus.

Auch in Kyritz und Wittstock gibt es Ausfälle

Im Bereich Kyritz gibt es Ausfälle bei den Linien 701 und 707. Zu Fahrplanänderungen kommt es bei den Bussen 704, 707 und 714.

Auf dem Gebiet der Stadt Wittstock sind bei den Linien 740, 744 und 748 sowohl Fahrtausfälle als auch Fahrtänderungen notwendig.

Das Busunternehmen weist darauf hin, dass auch die Überlandlinien innerhalb der Städte Kyritz, Neuruppin und Wittstock als Ersatz für den reduzierten Stadtverkehr genutzt werden können. Sie stellen teilweise alternative Verbindungen zu den ausfallenden Bussen dar, so der Verkehrsplaner.

Infos über Änderungen in OPR nicht an den Haltestellen

Über die konkreten Änderungen des Busverkehrs können sich die ORP-Gäste im Internet informieren unter: www.orp-busse.de. Auskünfte gibt es aber auch bei der Service-Hotline des Betriebs unter 03391/400618. In den Aushangkästen an den Haltestellen informiert die Busgesellschaft hingegen nicht über die aktuellen Veränderungen ihres Fahrplans.

Wie es in der Woche ab 14. März aussieht, das kann das Unternehmen aufgrund der immer noch dynamischen Pandemielage derzeit nicht sagen. „Wir müssen jetzt noch von Woche zu Woche entscheiden“, erklärt Babett Weyrich.

Von Celina Aniol