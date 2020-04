Zwei Familien nähen mehr als 2000 Masken für die Ruppiner Kliniken

Neuruppin

So eine Spende gab es für die Ruppiner Kliniken noch nie: Hoang Cong Thien (60) und vier Freunde aus Vietnam, die seit fast 20 Jahren in Neuruppin leben, haben zum Schutz vor der Corona-Pandemie am Donnerstag fünf gefüllte Kartons mit selbst genähten Mundmasken überreicht.

Die 800 sogenannten Alltagsmasken ergänzen die bereits in den vergangenen Tagen von den gebürtigen Vietnamesen übergebenen mehr als 1600 Masken. Damit können sich im Neuruppiner Krankenhaus auch die etwa 600 Mitarbeiter schützen, die nicht direkt an und mit Patienten arbeiten. Diese sind zum Schutz vor Infektionen auf medizinische Masken angewiesen.

„ Neuruppin ist meine zweite Heimat“

„ Neuruppin ist meine zweite Heimat“, sagte der gelernte Ingenieur Hoang Cong Thien. Deshalb sei es für ihn und seine Freunde selbstverständlich gewesen, die Zeit, in der nur wenige Geschäfte öffnen durfen, zu nutzen und Masken zu nähen.

Die zwei Familien, die in der Fontanestadt einen Textilladen sowie ein Restaurant am Schulplatz betreiben und zur vietnamesischen Community in Neuruppin gehören, die etwa 50 Mitglieder zählt, haben seit Mitte März inzwischen schon mehr als 5000 dieser Alltagsmasken genäht, zu Hause an den heimischen Nähmaschinen. Unterstützt wurden sie dabei von Freunden aus Berlin, die Material zum Anfertigen der Masken wie Stoff und Gummiband zur Verfügung stellten, sagte Hoang Con Thien.

Masken auch Arztpraxen und Pflegeheime

Die Arbeitsaufteilung war demnach meist traditionell. Die Frauen nähten, die Männer kümmerten sich um die Vorbereitung, halfen beim Zurechtschneiden der Stoffe sowie beim Verpacken und Verteilen der Masken.

Eine Hälfte der mehr als 5000 Masken ging bereits an Arztpraxen, Pflegeheime und Nachbarn, die andere jetzt an die Ruppiner Kliniken.

Für Hoang Cong Thien ist das selbstverständlich – auch weil in Vietnam das Tragen von Mundschutzmasken schon seit Längerem zum Alltag gehört. Damit erklärt sich Hoang Cong Thien, der aus der Hauptstadt Hanoi stammt, auch, dass die Infektionsrate in Vietnam so niedrig ist – obwohl das gut 95 Millionen Einwohner zählende Land im Norden über mehr als 1000 Kilometer direkt an China grenzt.

In Vietnam gibt es nur wenige Corona-Infizierte

„Es gibt dennoch bisher nur knapp 300 Infektionen und keine Toten“, sagt Hoang Cong Thien. Zum Vergleich: In Brandenburg mit seinen 2,5 Millionen Einwohnern waren bis Mittwoch 2500 Corona-Infizierte bekannt. Zudem sind inzwischen mehr als 100 Menschen in der Mark an dem neuartigen Virus gestorben.

Auch für Nguyen Thi Huyen war das Nähen der waschbaren Alltagsmasken selbstverständlich – und auch kein Problem. Sie hat in Neuruppin mehr als 30 Jahre lang Näherinnen ausgebildet.

„Sie kann blind nähen“, sagte Susanne Rost. Die Leiterin der Kliniktochter Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste (OGD) bedankte sich am Donnerstag gemeinsam mit Gabriele Plaasch, der Leiterin der Medizinischen Bildungsakademie ( MBN), mit Blumen für die ungewöhnliche Spende.

Lange auf Hilfe vom Land gewartet

Zwar hatten die Kliniken schon vor einigen Wochen um Hilfe gebeten und waren auch von vielen Neuruppiner gehört worden, die Alltagsmasken genäht sowie Einweghandschuhe spendiert hatten. Aber in dieser Größenordnung wie jetzt war das Krankenhaus bislang nicht bedacht worden. Selbst vom Land bekamen die Kliniken bis Ende März nicht die dringend benötigte Schutzkleidung.

Erst seit Anfang April habe sich die Situation etwas gebessert, sagte Rost. Seitdem komme in „unregelmäßigen Abständen“ Hilfe vom Land und von der Kassenärztlichen Vereinigung.

Richtig beruhigend ist diese Versorgung für das Krankenhaus aber nicht. Hoang Cong Thien versteht das. „Wir nähen weiter Masken“, verspricht er und wünscht allen viel Gesundheit.

Von Andreas Vogel