Vocaldente begeistert mit Weihnachtsprogramm

Neuruppin

Alle Jahre wieder, so könnte man es sagen. „Wir kommen hier quasi gar nicht mehr weg“, scherzt einer der Sänger. Aber es sei immer so schön, in dieser wunderbaren Siechenhauskapelle zu singen. Das Publikum sieht das genauso – wie immer bei Vocaldente ist der Laden ausverkauft.

Zuerst wird der Baum geschmückt – danach gesungen. Letzteres beherrschen die fünf Sänger von Vocaldente par excellence. Das Publikum war hingerissen.

Die fünf sympathischen Sänger aus Hannover nehmen ihr Publikum wie so oft mit auf eine musikalische Reise um den Globus. So unterschiedlich wie die Sprachen – norwegisch und französisch, schwedisch und englisch, philippinisch und spanisch, russisch und deutsch, sei auch die Art, wie dort Weihnachten gefeiert wird.

Feingesponnene fünfstimmige Arrangements

Ebenso unterschiedlich sind die Stimmlagen der fünf, die sie zu einem Klangteppich vereinen, der das Orchester gleich mitbringt: Countertenor Ben, die Tenöre Jakob und Tobias, Bariton Lars und Bass Tobi sind ein pointiert aufeinander eingespieltes Team und lassen die fünfstimmigen fein pointierten und ausbalancierten Arrangements strahlen, dass es eine Wonne ist. Mit Witz und Verve wird überdies moderiert – und auch lässig die Hüften geschwungen.

Von Regine Buddeke