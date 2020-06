Kyritz/Neustadt

Seit Montagnachmittag herrscht Funkstille in weiten Teilen der Region. Zumindest Nutzer des D2-Mobilfunknetzes in Ostprignitz-Ruppin können nicht mehr telefonieren. Besonders betroffen sind die Gebiete rund um Kyritz und Neustadt.

Via Internet versuchen die Menschen, sich darüber zu verständigen. In mehreren Facebook-Gruppen beispielsweise ist es das Thema Nummer 1 – geprägt von großer Ratlosigkeit.

Anzeige

Wartungsarbeiten an den Funkmasten

Von Wartungsarbeiten an Funkmasten ist die Rede. Jemand will etwas davon gehört haben, dass es am Umbau für den neuen 5-G-Standard liegen soll. Auch im D-1-Netz habe es in den zurückliegenden Wochen hin und wieder mal Probleme gegeben, berichten andere.

Weitere MAZ+ Artikel

Laut diverser Störungsmeldungen und entsprechender Karten häufen sich die Probleme in vielen Gegenden des Bundesgebiets. Oder ist doch nur die Region betroffen, und warum genau?

Vodafone-Shop informiert seit Dienstagvormittag

Entsprechend groß wurde das Fragenaufkommen in den zuständigen Vodafone-Shops. Diesen Dienstagvormittag dann folgte eine Mitteilung seitens des Vodafone-Shops Kyritz auf deren Facebook-Profil. Demnach ist seit dem 29. Juni und „voraussichtlich“ noch bis zum Freitag, 3. Juli, mit Problemen zu rechnen.

„Es werden Wartungsarbeiten an allen Netzen (2G/3G/4G) von Vodafone in unserer Region durchgeführt“, heißt es: „Dies führt auch dazu, dass die Netze aus Sicherheitsgründen zum Teil zeitweise abgeschaltet werden müssen.“ Weiterhin steht in der Mitteilung geschrieben: „Leitungsgebundene Anschlüsse wie DSL sind davon nicht betroffen.“

Kunden sind frustriert und hätten Vorwarnung gewünscht

Allerdings: Was mit Region genau gemeint ist, bleibt offen. Und bis auf wenige Sekunden gibt es seit Montagmittag und mit Stand von Dienstagmittag schlichtweg gar kein Netz. Zudem ereilte es die Kunden ohne direkte Vorwarnung, die es etwa per SMS hätte geben können.

Entsprechend beschweren sich die Kunden. Viele fragen sich, ob und wie sie Geld zurückverlangen können.

Das sagt Vodafone zur Netzabschaltung

„Wir haben 25 000 Masten. Irgendwann ist jeder mal mit einer Wartung an der Reihe, entsprechend wird hier und da immer mal gearbeitet“, wird seitens der Vodafone-Pressestelle erklärt, weshalb Störungen unter Umständen auch aus mehreren Teilen des Landes gemeldet werden.

Zugleich habe es am Montag „an einem Übergang“ Probleme mit eingehenden Anrufen aus anderen Netzen gegeben.

Was den Netzausfall rund um Kyritz und Neustadt betrifft, heißt es: „Wenn die Techniker auf den Türmen arbeiten, müssen diese aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden.“

Normalerweise vorab Info per SMS

Warum es im aktuellen Fall keine Vorwarnung gegeben hatte, etwa per SMS, ließ sich bis Dienstagmittag noch nicht klären. Auch seien dem Unternehmen bislang nur Arbeiten an Funkmasten bekannt, die im nun zurückliegenden Juni schon abgeschlossen wurden. Es habe sich um Austausch von Software gehandelt.

Von Matthias Anke