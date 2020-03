Die Nachricht, dass wegen des Coronaverdachts in Neustadt 730 Schüler und deren Kontaktpersonen bis 17. März zu Hause bleiben müssen, sorgt für Verunsicherung. Beim Gesundheitsamt in Neuruppin steht das Telefon nicht mehr still. Die Hotline wird ab Dienstag verstärkt. Derweil steht das Ergebnis der Corona-Tests noch aus.