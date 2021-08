Eine VW-Fahrerin, die am Sonntagabend auf der A24 in Richtung Hamburg unterwegs war, ist in Höhe Neuruppin verunglückt. Sie kam mit ihrem Wagen nach rechts ab, landete in einer Böschung und überschlug sich. Ersthelfer haben sich um die Unfallfahrerin gekümmert. Die Autobahn war in der Nacht zu Montag für knapp drei Stunden gesperrt.