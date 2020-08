Die neue Wählergruppe „Wir in Neuruppin“, die am Freitagabend von zwölf Neuruppinern gegründet wurde, will am Sonnabend, 29. August, ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 8. November bekannt geben. Mindestens zwei Mitglieder der neuer Wählergruppe dürften einigen bekannt sein.