Neuruppin

Ab Samstag, 8. Januar, gilt eine neue Tierseuchenallgemeinverfügung, die die vorübergehende Aufstallung von Geflügel für bestimmte Gemarkungen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin vorschreibt. Seit Oktober 2021 ist ein verstärktes Auftreten des hochansteckenden Vogelgrippevirus H5N1 bei Wildvögeln in Deutschland festgestellt worden, teilte die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin mit.

Virus kann in Hausgeflügelbestände eingeschleppt werden

Es bestehe die Gefahr, dass das Virus in Hausgeflügelbestände eingeschleppt wird. Freilandhaltungen sind besonders gefährdet. Ausbrüche der Geflügelpest in Hausgeflügelbeständen gab es bereits in mehreren Bundesländern, so auch in Brandenburg.

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin befinden sich zudem mehrere große Geflügelbestände, welche über das gesamte Kreisgebiet verteilt sind. Weiterhin gibt es im Landkreis aufgrund der Landschaftsstruktur derzeit ein verstärktes Aufkommen von Zugvögeln.

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gibt es mehrere große Geflügelbestände. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolfoto)

Die Aufstallung gilt für folgende Gebiete:

in den Gemarkungen Dessow und Lögow der Gemeinde Wusterhausen/Dosse,

in den Gemarkungen Heiligengrabe, Königsberg, Jabel, Blesendorf, Herzsprung und Zaatzke der Gemeinde Heiligengrabe,

in den Gemarkungen, Christdorf, Fretzdorf, Rossow, Gadow, Dranse, Zempow, Sewekow, Berlinchen, Wittstock, Wulfersdorf, Niemerlang der Stadt Wittstock/Dosse,

in der Gemarkung Gühlen-Glienicke der Stadt Neuruppin,

in den Gemarkungen Teetz, Ganz und Kyritz der Stadt Kyritz,

in der Gemarkung Basdorf der Stadt Rheinsberg,

in den Gemarkungen Lohm, Roddahn und Dreetz des Amtes Neustadt (Dosse),

in den Gemarkungen Lindow und Klosterheide des Amtes Lindow (Mark);

in der Gemarkung Rägelin des Amtes Temnitz und

in den Gemarkungen Linum, Deutschhof, Königshorst der Gemeinde Fehrbellin.

Tiere müssen in den Stall oder unter eine Abdeckung

In den Gebieten muss das gesamte Geflügel aufgestellt – das heißt, in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss, untergebracht werden.

Von MAZonline