Gnewikow

Noch in diesem Sommer sollen die Bauarbeiten am Wackelpflaster der Ortsdurchfahrt von Gnewikow beginnen. Das stellte die Kreisverwaltung in Neuruppin klar. Sie reagiert damit auf einen Text in der MAZ vor wenigen Tagen. Darin hatte Gnewikows Ortsvorsteher Olaf Matschoss verwundert auf die Ankündigung des Landkreises reagiert, die Planungen für die Sanierung der Pflasterstraße würden erst beginnen. Matschoss hatte gehofft, dass bereits im Frühjahr erste Bauarbeiten erfolgen.

Für Irritation hatte auch eine Aussage der Stadtwerke Neuruppin gesorgt, sie dürften in Gnewikow bisher noch nicht an den Leitungen unter der Straße arbeiten. Unter anderem reagierte der Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke verwundert.

Er hatte als Fraktionschef der CDU im Kreistag vor Wochen eine völlig andere Auskunft von der Kreisverwaltung bekommen. Demnach sollten die Arbeiten an einer Gasleitung im Bereich der Gutsstraße bereits so gut wie abgeschlossen sein.

Stadtwerke verlegen neue Gasleitung unterm Wackelpflaster

In der Tat haben die Stadtwerke bereits vor Wochen durch eine Tiefbaufirma vor dem Jugenddorf in Gnewikow eine neue Erdgasleitung unter der Straße hindurch verlegen lassen. Das bestätigt Stadtwerke-Geschäftsführer Thoralf Uebach jetzt auf Nachfrage und korrigiert zugleich eine frühere Aussage.

Um Kosten zu sparen hatten die Stadtwerke gehofft, die Straße aufbrechen und das Rohr in einem offenen Graben verlegen zu können. Das sei aber nicht genehmigt worden, stellt Thoralf Uebach richtig. Die Leitung musste so unterirdisch unter der Fahrbahn hindurchgetrieben werden.

Mehr als Tempo 10 ist auf der Gutsstraße in Gnewikow seit Jahren nicht erlaubt. Radfahrer durften dort zeitweise gar nicht fahren. Quelle: Reyk Grunow/Archiv

Das neue Rohr liegt zwar, beendet sind die Arbeiten an der Erdgasleitung in Gnewikow aber noch nicht, sagt der Stadtwerke-Chef. Wegen des Frostes ruhen sie zurzeit.

Langer Gerichtsstreit um das Wackelpflaster von Gnewikow

Die Stadtwerke müssen nicht nur die Erdgasleitung umverlegen, sondern auch ein Regenwasserrohr sanieren, das bei Bauarbeiten vor Jahren beschädigt wurde. Das soll allerdings erst im Zuge des eigentlichen Straßenbaus passieren, wenn die Fahrbahn ohnehin geöffnet wird.

Die Steine im Pflaster der Ortsdurchfahrt hatten sich immer wieder gelöst. Jetzt sollen sie durch Asphalt ersetzt werden. Quelle: Henry Mundt

Jahrelang hatten sich Landkreis, Stadtwerke und Tiefbaufirma vor Gericht gestritten, wer die Verantwortung für den maroden Zustand der Gutstraße in Gnewikow hat. Das Verfahren sei inzwischen abgeschlossen, versichert Britta Avantario von der Kreisverwaltung. „Ein weiteres gerichtliches Verfahren gibt es nicht“, sagt sie und widerspricht damit anderslautenden Vermutungen aus Neuruppin.

Dem Beginn der Sanierung steht demnach im Prinzip nichts mehr im Weg. „Im ersten und zweiten Halbjahr werden alle notwendigen Vorbereitungen zur Vergabe getroffen“, so Avantario: „Die Ausführungen der Arbeiten erfolgt im 3. Quartal 2021.“

Gnewikow bekommt jetzt Asphalt statt Pflaster

Die Gutsstraße soll statt Betonpflastersteine dann eine Fahrbahn aus Asphalt bekommen, wie von den Gnewikowern seit Jahren gefordert. Das nötige Geld – rund 150.000 Euro – hat der Landkreis bereits in den Haushalt 2021 eingeplant.

Gnewikows Ortsvorsteher Matschoss bleibt bei allen Ankündigungen skeptisch: „Warten wir ab, was passiert.“

Von Reyk Grunow