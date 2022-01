Neuruppin

„Das ist eine Wärmebildkamera, mit der ich auf einen Kilometer sehen kann, ob sich im Busch etwas bewegt.“ Stefan Engel, Büchsenmacher-Meister aus Bechlin, hält ein reich verziertes, historisches Jagdgewehr in der Hand, auf das ein hochmodernes Zielfernrohr mit Nachtsichtgerät geschraubt ist. „Wir wollen Moderne und Handwerk zusammen bringen.“

Schon Stefan Engels Großvater begann vor fast 100 Jahren seine Ausbildung zum Metallhandwerker. Vater Fritz Engel lernt, wie später sein Sohn, das Büchsenmacher-Handwerk in der Waffenstadt Suhl und arbeitet bei PGH Feinmechanik in Neuruppin. „Nach der Wende 1993 habe ich mich dann selbstständig gemacht“, sagt der Altmeister. Er baute den Laden, mit Werkstatt und eigener unterirdischer Schießanlage, unweit seines Geburtshauses in Bechlin auf.

Stefan und Fritz Engel. Der Sohn hofft, dass die Expertise des Vaters dem Betrieb noch lange erhalten bleibt. Quelle: Till Eichenauer

Mit Beginn des Jahres hat der Sohn das Geschäft vom Vater übernommen. Aber aufhören will der 71-Jährige noch nicht. „Wir haben die Rollen getauscht. Aber ich bleibe weiter im Geschäft – hoffentlich noch lange.“ Bei der Beratung der Kunden ist die persönliche Erfahrung wichtig, sagt Vater Fritz Engel: „Alle hier in der Werkstatt haben selbst einen Jagdschein. Wir wissen wovon wir reden – und das merken die Kunden auch.“

Sohn Stefan Engel will den Betrieb in die Zukunft führen: „Unsere Stärke ist, dass wir mit der Zeit gehen und auch die neusten Technologien anbieten, aber gleichzeitig das traditionelle Handwerk pflegen.“ An seiner Werkbank feilt der 38-Jährige an einem alten Gewehr mit einem Doppellauf, das sowohl Kugeln als auch Schrot verschießt. „Sowas machen viele Kollegen gar nicht mehr. Die verkaufen nur noch moderne Waffen und haben gar keine Werkstatt. Wir machen aber noch richtigen Jagdwaffenbau.“

Meister Stefan Engel arbeitet an einem doppelläufigen Gewehr. Bei alten Waffen müssen die Ersatzteile oft per Hand in der Werkstatt gefertigt werden. Quelle: Till Eichenauer

„Über die Jahre haben wir uns einen treuen Kundenstamm aufgebaut. Unsere Auftraggeber kommen aus ganz Deutschland, etwa aus Hamburg oder München“, sagt Stefan Engel. Das hängt auch damit zusammen, dass die Region um Neuruppin für die Jagd sehr beliebt ist, die teilweise von weither zum Jagen kommen. „Die Jäger kommen dann natürlich zu uns ins Geschäft. Sie schätzen die über 50-jährige Erfahrung aus zwei Generationen in diesem Handwerk.“

Gerade bei älteren Waffen ist die Familien-Werkstatt eine von wenigen, die noch den vollen Service anbietet. „Viele Waffen haben einen ideellen Wert und werden über Generationen weitergegeben. Ersatzteile könne man nicht einfach bestellen, sondern muss sie selbst anfertigen.“ Für aufwändig verzierte Waffen werden bis zu 20.000 Euro bezahlt.

Einige Kunden schätzen besonders Goldverzierungen. Die Kunst an der Waffe ist oft das teuerste. Quelle: Till Eichenauer

„Es gibt aber auch viele alte Meister, die in der Vergangenheit festhängen. Für die ist die moderne Technik Teufelswerk.“ So Stefan Engel. In seinem Betrieb will er die Traditionen der Jagd hochhalten und gleichzeitig die Zukunft im Auge behalten. „Der Jäger heutzutage ist für alles offen. Es gibt Zielfernrohre mit Wärmebild-Sensoren, die man mit dem Smartphone steuern kann. Sowas verkaufen wir natürlich auch.“

Trotz aller Offenheit will man in der Werkstatt mit bestimmten Kunden aber nichts zu tun haben, sagt Stefan Engel: „Die Leute, die halbautomatische Waffen mit Magazinen wollen, sind nicht unsere Klientel. Die wollen nur auf dem Schießstand sitzen und ballern. Wir schauen eher auf die klassische Jägerschaft.“ Zuletzt kam sogar die Kriminalpolizei in den Laden, um die Waffe eines Kunden sicherzustellen, der polizeilich in Erscheinung getreten war. „Diese Leute wollen wir hier nicht haben.“

Auch im Alltag wird im Laden auf größte Sicherheit geachtet. Alle Waffen und Munition verschwindet am Abend hinter einer großen Panzertür. „Wir müssen jede einzelne Waffe, die wir hier haben, elektronisch bei der Polizei melden. Die wissen dort immer ganz genau, wo sich ein Gewehr befindet. Der bürokratische Aufwand ist enorm und nimmt ständig zu.“

Ein weiteres Problem ist es laut Vater Fritz Engel, gute Büchsenmacher zu finden. Aktuell arbeitet der Geselle Ricardo Schwarz in der Werkstatt. Auch er hat in Suhl gelernt, und gehört zu den Besten seines Jahrgangs. Aber er wird dem Betrieb nicht mehr lange erhalten bleiben. „Ich mache meinen Meister und fange dann bei der Polizei ein Studium an. Ich will Ballistiker werden.“

Stefan Engel mit Frau Julia und Vater Fritz. Mit in der Werkstatt ist Geselle Ricardo Schwarz. Quelle: Till Eichenauer

Julia, die Frau des Meisters, arbeitet im Büro des Familienunternehmens. Auch für die Werkstatt wünscht sich Stefan Engel später einmal Unterstützung aus der Familie: „Wir brauchen dringend noch einen Gesellen. Ich hoffe natürlich, dass einer meiner beiden Söhne einmal den gleichen Beruf lernen will, aber bis dahin wird es noch eine Weile dauern.“

Von Till Eichenauer