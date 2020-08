Neuruppin

Warum er Bürgermeister von Neuruppin werden will, erklärt Ronny Hein ganz einfach: Als er vor acht Jahren zum ersten Mal nach Neuruppin kam, hat er sich sofort in die Stadt verliebt. Das war Anfang Januar, alles war trist. „Aber ich habe mich gleich wohlgefühlt“, sagt der 43-Jährige.

Viele Jahre sei er durch die Welt gereist. „Aber es ist das erste Mal in meinem Leben, dass sich sage, Neuruppin ist meine Heimat“, schwärmt Hein. „ Neuruppin ist für mich ein wunderschöner Ort. Genau diese Emotion will ich auf andere übertragen.“

Geboren wurde Hein 1977 in Berlin. Aufgewachsen ist er in Treptow und Köpenick, bevor die Eltern mit ihm und seinen beiden jüngeren Geschwistern 1989 nach Ungarn fuhren. Erst dort erfuhren die Kinder, dass die Familie in den Westen fliehen will.

Aus der DDR über Ungarn nach Westberlin

Ronny Hein zog nach Westberlin, machte sein Abitur am Gymnasium, ging zur Bundeswehr, studierte und wurde Bauingenieur. Schon während des Studiums habe er viel gearbeitet. Nach seinem Abschluss ging es der Baubranche nicht gut, sagt er, mit einer festen Anstellung wurde es schwierig.

Also hat er für verschiedene Projekte gearbeitet: hat Wohnungen in Prenzlauer Berg entwickelt, für RWE an einem Steinkohlekraftwerk mit gebaut. Er war viel unterwegs: in Deutschland, in England, zuletzt in Katar. Dort habe er gesehen, wie die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Arbeiter aus Indien und anderen Ländern. „wurden behandelt wie Vieh“. Für Hein ein Schock.

2012 stieg er in die Windenergiefirma ein, die sein Vater in Neuruppin aufgebaut hatte. Doch gegen die große Konkurrenz habe das innovative Unternehmen nicht ankommen können, sagt Hein. 2018 wurde der Betrieb weitgehend eingestellt. Seit 2019 ist Hein unter anderem Geschäftsführer der Firma Arlt, die der frühere Inhaber Helmut Arlt vor Jahren verkauft hat.

Sein Ziel: Neuruppin noch besser machen

Seit zwei Jahren ist er mit Yvonne Krause verheiratet, der Chefin der Neuruppiner Weinhauses. Mit ihrem eigenen Kind und denen aus früheren Beziehungen leben sie „in einer entspannten Patchworkfamilie“, sagt der 43-Jährige selbst.

„Ich will immer die Dinge noch besser machen“, sagt er über sich. Das will er auf Neuruppin übertragen. Die Stadt brauche einen Treff für Jugendliche, mehr Wohnungen, eine besser Bahnanbindung auch nach Potsdam. Der Tourismus müsse gestärkt werden.

Mehr für Jugendliche tun, den Tourismus stärken, Straßen sanieren

Es könne nicht sein, dass Restaurants schließen müssen, weil sie keine Fachkräfte finden. Das Areal rund ums Rheinsberger Tor und die Straße des Friedens müssten dringend verbessert werden. Die Innenstadt brauchen mehr Läden, damit Touristen, flanieren und shoppen können ... Ronny Heins Liste von Themen ist lang.

Für ihn ist die Zeit für einen Generationenwechsel im Rathaus gekommen. Als parteiloser Einzelkandidat will er am 8. November für die Posten des Bürgermeisters kandidieren. Die 64 Unterschriften, die er braucht, um als Einzelbewerber zugelassen zu werden, hat er schon zur Hälfte beisammen. Wer ihn unterstützen will, kann das im Bürgerbüro im Rathaus tun.

Bis 3. September müssen alle Kandidaten ihre Unterlage eingereicht haben. Bisher haben neben Ronny Hein drei weitere Männer erklärt, dass sie antreten wollen.

Wer mit Ronny Hein in Gespräch kommen will, kann das jeden Freitag von 15 bis 16 Uhr in seinem Wahlbüro im Museumshof an der Fischbänkenstraße tun.

Von Reyk Grunow