Die Briefwahl liegt auch im Wahlkreis 56 bei der anstehenden Abstimmung für den neuen Bundestag voll im Trend. Damit dennoch alles geordnet abläuft, gibt es mehr Briefwahllokale als früher in der Region um Neuruppin und Perleberg. Und in manchen von ihnen kann man schon jetzt in die Kabine und Kreuze auf dem 54 Zentimeter langen Stimmzettel setzen.

Der Wahlzettel für die Bundestagswahl ist lang. Wer ihn für die Briefwahl ausfüllt, steckt ihn in den blauen Umschlag. Dann kommt er zusammen mit der Versicherung an Eides statt, die man unterschreiben muss, in den roten Umschlag, der schließlich in die Post geworfen wird. Quelle: Bernd Atzenroth