Neuruppin

Es gibt Vielredner und Wenigredner im Deutschen Bundestag. Unter den 25 Brandenburger Parlamentariern fiel der CDU-Abgeordnete Hans-Georg von der Marwitz mit nur fünf gehaltenen Reden in der vergangenen Legislaturperiode als Wenigredner auf. Die FDP-Abgeordnete Linda Teuteberg und der AfD-Abgeordnete Alexander Gauland traten dagegen jeweils 40-Mal ans Rednerpult.

Und die drei Abgeordneten, die für den Wahlkreis 56 (Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I) in den Bundestag gezogen waren? Die Internetseite des Bundestags bescheinigt den drei Parlamentariern solide bis überdurchschnittliche Leistungen, was die bloße Zahl der Reden anbelangt. Ein kleiner Rückblick vor der Wahl im September, bei der Sebastian Steineke (CDU) noch mal, Dagmar Ziegler (SPD) und Kirsten Tackmann (Die Linke) nicht noch mal antreten.

Glyphosat oder Pestizid-Export

Besonders häufig meldete sich die Linken-Abgeordnete Kirsten Tackmann zu Wort. 37-Mal hielt die Tierärztin aus Tornow bei Kyritz eine Rede. Tackmann sprach etwa über Glyphosat, den Export gefährlicher Pestizide oder den Gentechnik-Standort Deutschland. Die 60-Jährige ist unter anderem Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und seit 2005 agrarpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion.

Sebastian Steineke kandidiert wieder für die CDU. Quelle: Henry Mundt

Sebastian Steineke (CDU) war 22-Mal mit einer Rede zu hören. Der 48-jährige Jurist aus Neuruppin, der sich unter anderem im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz engagiert, sprach etwa über das Pauschalreisevertragsrecht in der Pandemie, die Regulierung von Bonitätsauskünften oder die Deckelung von Dispozinsen.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler tritt nicht noch mal an. Quelle: Heinz-Walter Knackmuß

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler trat vergleichsweise selten ans Rednerpult. Die Statistik des Bundestags listet zwölf Reden der 60-Jährigen auf. Die Finanzökonomin, die seit November auch Bundestagsvizepräsidentin ist, ist unter anderem Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – zuletzt sprach sie etwa zum Corona-Moratorium in der Entwicklungshilfe oder zur globalen Bekämpfung von Covid 19.

Der Bundestag veröffentlicht auf seiner Internetseite auch, wie die einzelnen Abgeordneten abgestimmt haben und wie häufig sie Abstimmungen fernblieben. Bei Tackmann, Ziegler und Steineke blieb der Stuhl bei den Abstimmungen nur selten unbesetzt.

Zeugnisnoten für Abgeordnete

Auch das Internetportal Abgeordnetenwatch registriert die Arbeit der Abgeordneten. Das Portal bewertet unter anderem, wie fleißig die Abgeordneten Wählerfragen beantworten. Tackmann reagierte auf neun von neun direkt über das Portal gestellte Fragen, Steineke auf sieben von sieben Fragen – beide Abgeordnete bekommen dafür ein „sehr gut“ von Abgeordnetenwatch. Dagmar Ziegler schafft ein „gut“ – sie hatte neun von zehn Wählerfragen beantwortet.

Wie viele Bürgerfragen Politiker im Internetportal Abgeordnetenwatch beantworten müssen, ist allerdings sehr unterschiedlich. An die Abgeordneten aus Wahlkreis 56 wurden vergleichsweise wenig Fragen gestellt. Grünen-Kanzler-Kandidatin Annalena Baerbock hatte dagegen 670 Fragen beantworten müssen. Die Zeugnisnote „gut“, die sie dafür erhielt, war also ungleich schwerer zu erreichen.

Nebeneinkünfte und Nebentätigkeiten

Bundestagsabgeordnete müssen Nebeneinkünfte über 1000 Euro und Mitgliedschaften in Verbänden, politischen Gremien, Stiftungen oder Vereinen öffentlich machen. Bei einem Blick auf die drei Abgeordneten aus Wahlkreis 56 fällt auf: Steineke führt bei Abgeordnetenwatch viele Mitgliedschaften auf. So ist der 48-Jährige etwa Kuratoriumsmitglied der Sparkassse OPR, Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Neuruppiner Stadtwerke oder auch Kuratoriumsmitglied in der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz. Bei Kirsten Tackmann ist die Liste der Mitgliedschaften dagegen vergleichsweise übersichtlich. Kuratoriumsmitglied in der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Von Frauke Herweg