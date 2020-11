Walsleben

In der Corona-Krise kämpfen Unternehmen gegen sinkende Umsätze, geplante Veranstaltungen werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Phantasievolle Lösungen sind gefragt und auch die Waldbauernschule muss neue Wege gehen.

Anfang November startete die Waldbauernschule mit dem Projekt „Waldtrainer“. Das digitale Schulungs- und Weiterbildungsangebot bringen Förster, Wald und Schulungsraum zu den Waldbesitzern nach Hause. Die zweitägigen Schulungsexkursionen, die bisher im Frühjahr und im Herbst dezentral im gesamten Land Brandenburg durchgeführt wurden, können nun auf dem Bildschirm im Wohnzimmer verfolgt werden.

Virtuelle Waldexkursion

Auch bei den Waldbesitzern steht ein Generationswechsel an und der zunehmende Anteil urbaner Waldbesitzer sind Gründe, die neue moderne Methoden bei der Weiterbildung erfordern.

Unabhängig von der Pandemie hat sich der Waldbauernverband deshalb schon vor längerer Zeit Gedanken darüber gemacht, wie die konventionelle Waldbauernschule durch moderne, digitale Elemente erweitert werden kann.

Bereits vor dem Projektstart wurden für die Frühjahrs- und Herbstschulungen 2020 virtuelle Waldexkursionen entwickelt. „Die aktuelle Corona-Situation, sowie die derzeitigen Einschränkungen wegen der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest verschärfen die Situation in der forstwirtschaftlichen Weiterbildung der Kleinwaldbesitzer zusätzlich“, sagt der Vorsitzende des Waldbauernverbands, Enno Rosenthal.

Mutimedia-Schulung nicht nur in Brandenburg

Trotz der aktuellen Widrigkeiten will der Brandenburger Verband die Waldbesitzer im kommenden Jahr wie gewohnt auch vor Ort unterrichten und weiterbilden. Dabei soll auch der Frontalunterricht durch digitale Elemente ergänzt werden.

„Die Angebote sind vor allem für Interessenten gedacht, die nicht vor Ort sein können“, sagt Ralph Schipke, Sprecher der Waldbauernschule. „Unsere Teilnehmer kommen auch aus entfernten Regionen in ganz Deutschland.“ Die moderne Schulungs-Variante hat ihre Premiere zwar in Brandenburg, soll später aber weiter ausgebaut werden.

Noch sind die Veranstalter jedoch mit der Weiterentwicklung ihres Projektes beschäftigt. Die ersten zwei Videoexkursionen fanden bereits in diesem Jahr im April und im Oktober statt. Im kommenden Jahr soll es dann richtig los gehen – hoffentlich auch wieder direkt vor Ort und gemeinsam im Wald.

Gefördertes Projekt für zwei Jahre

Waldbesitzer, die sich digital schulen lassen, sollen dann auch die Möglichkeit bekommen, mit den Referenten in Kontakt zu treten. „Die langjährige Erfahrung der Referenten und die Vielzahl an bereits erfolgten Schulungen bieten eine exzellente Ausgangssituation für das Projekt“, meint Bernd Wippel, Geschäftsführer der Firma Unique forestry and land use, die gemeinsam mit dem Waldbauernverband Brandenburg sowie dem Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik das digitale Schulungs- und Weiterbildungsangebot erarbeiten.

Das Projekt startet zunächst für zwei Jahre und wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft auf Grund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

Von Cornelia Felsch