Neuruppin

Am Sonnabend brach in Neuruppin nahe dem Ortsteil Buskow ein Waldbrand aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden vor Ort besonders schwere Bedingungen vor. Rund ein Hektar Wald stand in Flammen. Die Einsatzkräfte mussten in der prallen Sonne der Mittagshitze und bei Temperaturen über 30 Grad mehrere Stunden lang gegen die Flammen ankämpfen.

Kameraden können Brand eindämmen

26 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren waren ausgerückt und konnten mit Tanklöschfahrzeugen sowie Dachwasserwerfern verhindern, dass der Waldbrand auf einen angrenzenden Acker übergriff. Wodurch das Feuer ursprünglich ausgebrochen war, ist noch unklar.

Von Julian Stähle, MAZonline