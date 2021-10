Walsleben

Der Temnitzhof in der Walslebener Dorfstraße erregt zurzeit Aufsehen. Vor dem Haus von Susanne Papke und Johannes Lentz türmen sich die Kürbisse und verbreiten herbstliches Flair.

Der kleine Familienlandwirtschaftsbetrieb versorgt seine Kunden vor der Haustür mit frischem Gemüse. Dort präsentieren sich in diesem Herbst erstmals auch die orangeroten Früchte, deren Bio-Saatgut im Frühjahr auf einer Fläche von einem Hektar in mühsamer Handarbeit in die Erde gebracht wurde.

Kürbisse sind Starkzehrer, deshalb empfiehlt sich zur Bodenvorbereitung eine Gründüngung mit Hülsenfrüchten. Johannes Lentz hat zuvor als Zwischenfrucht Lupinen eingedrillt. Nach der Lockerung der Winterfurche, mit dem Grubber im Frühjahr, konnte der Plan zum Kürbisanbau realisiert werden.

Neuruppiner Marktleiter gab die Anregung

Die Anregung dazu kam eigentlich vom Neuruppiner Rewe-Marktleiter. „Im Rewe-Markt sind wir seit einiger Zeit mit unserem Gemüse vertreten. André Döring hat uns eines Tages gefragt, ob wir nicht Kürbisse anbauen wollen“, erzählt Susanne Papke.

Gefragt, getan – in einem Meter Abstand kamen die Samen im Mai in die Erde und der diesjährige Herbst beginnt für den Temnitzhof mit einer waren Kürbisflut. Also alles richtig gemacht. Wer sich als Kunde für die Speise-Exemplare interessiert, bekommt gleich noch gratis einige Rezepte mitgeliefert.

Kunden, die im Temnitzhof frisches Gemüse, Kartoffeln oder Kürbisse kaufen wollen, werden nicht nur von den Inhabern freundlich begrüßt. Quelle: Cornelia Felsch

Als gefüllte Bischofsmütze mit Gehacktem und Schafskäse oder Hokkaido-Kürbissuppe mit Ingwer und Kokosmilch – von den Gerichten sind Beide begeistert und sogar ihre beiden Kinder verzehren die Kürbis-Varianten mit Genuss. Wer sich für die zahlreichen Halloween-Kürbisse entscheidet, braucht nur etwas Zeit, ein wenig Fantasie, ein Messer oder ein wenig Farbe.

Blumengesteck im Kürbis

„Man kann die Kürbisse aber auch als Blumenvase benutzen“, sagt Susanne Papke, die den Verkaufsstand mit dekorativen Blumen-Gestecken geschmückt hat. Entdeckt hat sie diese Idee im nicht weit entfernten Walslebener Blumenladen „Moosglöckchen“ von Cindy Grusa und auch der Rewe-Marktleiter war sofort begeistert.

„Ich beliefere den Markt zwei- bis drei Mal in der Woche mit Gemüse und Kürbissen. Als André Döring die Kürbis-Gestecke in meinem Auto entdeckte, hat er sofort zugegriffen“, erzählt sie.

Gebucht sind die Hofbetreiber bereits für mehrere Veranstaltungen, auch beim Kürbisfest im Kremmener Scheunenviertel, das am 16. Oktober stattfindet, werden sie mit ihren Kürbissen dabei sein. Im kommenden Frühjahr sollen dann noch weitere Sorten in die Erde kommen – wie Butternut, Spaghettikürbis und Muskatkürbis.

Von Cornelia Felsch