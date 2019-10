Karwe unter Fontanes Linden

Karwe

Fontane reiste nicht nur mit Kutsche und Bahn durch die Mark, sondern er fuhr auch mit dem Boot. Gleich seine zweite Station in den „ Wanderungen“ – Karwe am Ostufer des Ruppiner Sees – erreichte er über das Wasser. Ein Wustrauer Fischer brachte ihn „in einer halben Stunde hinüber“. Natürlich wollten wir es Fontane gleichtun. Doch wir konnten im Wustrauer Hafen weder einen Fischer noch einen Hobby-Kapitän überzeugen.

Über den See fuhr uns letztendlich ein Mann, den wir eigentlich erst am Ostufer treffen wollten: Krafft von dem Knesebeck. Seine unmittelbaren Vorfahren lebten in Karwe, als Fontane den kleinen Ort erstmals im Sommer 1859 besuchte. Fontanes Bootsfahrer hielt aber nicht am Gut (wie wir), sondern am Schilfufer, „ein besonderer Schmuck des Sees“, der „in Front des Karwer Parks wie ein Wasserwald sich hinzieht“. Schilfgenau bietet sich heute dieselbe Sicht.

Ort der Ausstellung „Fontane trifft Knesebeck“: der restaurierte Pferdestall. Quelle: Robert Rauh

Fontane sprang ans Ufer und befand sich mitten im „Park von Karwe“. Er sei „ziemlich groß“ und „in einem einfachen edlen Stile“. Gartenspezialisten erkennen in dem fünf Hektar großen Areal die Handschrift von Lennè. Bewiesen ist dessen Urheberschaft nicht. Allerdings sprechen planmäßig angelegte Sichtachsen für eine Mitwirkung des berühmten Gartenschöpfers. Knesebeck hat den Park 2017 mit der Gründung eines Vereins aus dem Dornröschenschlaf gerissen.

Der Park sei angelegt „wie eine Theaterinszenierung. Immer, wenn der Spaziergänger um die Ecke kam, erlebte er eine neue Überraschung. So soll es wieder werden.“ Der Theaterkritiker Fontane ist jedoch hindurch geeilt. Denn er schreibt nichts von Aussichten und Sichtachsen. Er passierte den Park lediglich „seiner Länge nach“.

Schloss zeigt sich ziemlich geschrumpft

Ausführlich widmet er sich stattdessen dem barocken Schloss. Es trägt heute eine rostige Außenhülle und zeigt sich ziemlich geschrumpft. Es ist nur ein Modell, geschaffen vom Karwer Künstler Zágon Hohl-Stein. Das echte Schloss fiel 1983 der Abrissbirne zum Opfer. Knesebeck wohnt nun im einstigen Pferdestall, wo in der hauseigenen Galerie zurzeit eine Ausstellung zu sehen ist, in der Exponate gezeigt werden, die Fontane beschrieben hat.

Finissage der Ausstellung „Fontane trifft Knesebeck“ Am 3. Oktober 2019 laden die drei Kuratoren, Gabriele Radecke, Krafft von dem Knesebeck und Günter Rieger, zur Finissage der Ausstellung „Fontane trifft Knesebeck“ nach Karwe ein. Am authentischen Ort sind Exponate ausgestellt, die Fontane beschrieben hat. Robert Rauh wird in der Karwer Kirche aus seinem Buch „Fontanes Ruppiner Land“ lesen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr in der Karwer Kirche. Der Eintritt ist frei. Anschließend gibt es einen Empfang. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Den dritten Ort, den Fontane neben Park und Herrenhaus inspizierte, sucht man vergebens in den beiden „ Karwe“-Kapiteln. Er findet sich in seinem Notizbuch von 1864. Während seiner Ruppin-Reise kam er ein zweites Mal nach Karwe und besichtigte Kirche und Kirchhof. Vor Ort entstanden Skizzen und Notizen. Die Rechercheergebnisse gelangten in die zweite Auflage der „Grafschaft Ruppin“ (1865) – in ein neues Kapitel „Dörfer und Flecken im Lande Ruppin“, in dem Karwe einen Abschnitt erhielt. Dieses Kapitel wurde für die dritte Auflage ersatzlos gestrichen, so dass Kirche und Kirchhof in Karwe den „ Wanderungen“ verloren gingen.

Fontane skizzierte in seinem Notizbuch neben dem Kirchhof-Portal auch den Knesebeck’schen „Begräbnißplatz“. Er war „[v]on sechs Linden“ eingefasst. Im Frühjahr 2019 wurden sie neu gepflanzt.

Kirchhof-Portal in Karwe heute. Quelle: Robert Rauh

Die Kuratoren ließen auch Infotafeln mit Fontanes Skizzen in wetterfestem Edelstahlrahmen aufstellen. Es sei nicht alles temporär, was wir schaffen, kommentierte der Karwer Verleger und Historiker Günter Rieger.

Lesen Sie dazu auch:

Fontanes Wanderungen müssen neu bewertet werden

Lesen Sie dazu aus unserer Reihe „Wandern nach Fontanes Notizen “:

Meseberg in Fontanes Notizbüchern

Gentzrode – ein ungewöhnliches Gut

Brunn – Die fehlende Stufe

Garz – Ein Unikat

Gransee – Fontanes Zwangsaufenthalt

Köpernitz – Fontanes märkische Prinzessin Goldhaar

Ganzer – Die „Zweiteilung“ eines Ortes

Molchow – Der groteske Glockenturm

Neustadt – Die „langweilige“ Kirche

Wusterhausen – St. Peter und Paul

Trieplatz – Die Trinität von Trieplatz

Tramnitz – Nicht viel Poesie

Lindow – Der letzte Schlummer

Rheinsberg – So reimte man damals in Rheinsberg

Zernikow – Unterm Strich von Rheinsberg

Wustrau – Das erste Kapitel der „ Wanderungen“

Kränzlin – Der wundersame Kelch

Ebenfalls finden Sie hier auch unsere Reihe „Fontanes vergessene Orte“:

Wulkow – ersatzlos gestrichen

Wildberg – das Dorf mit dem höchsten Kirchturm

Wie Bechlin in den Bann geriet

Buskow Trauma des Husarengenerals Zieten

Kampehl – Ritter Kahlbutz spukte auch bei Fontane

Wuthenow – Fontanes Dichtung und Wahrheit

Barsikow – Der Streit um das Luch

Binenwalde – Der Dichter und die schöne Sabine

Von Gabriele Radecke und Robert Rauh