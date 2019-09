Warnstreik trifft auch Neuruppin

Neuruppin

Irritiert und überrascht waren am Montag viele Kunden, die bei der Post am Alten Gymnasium in Neuruppin ein Päckchen abholen oder am Schalter Geld abheben wollten: Denn die Türen blieben geschlossen. Die Mitarbeiter beteiligten sich an dem Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte.

Forderung nach sieben Prozent mehr Lohn

„Wir fordern für die Beschäftigten sieben Prozent mehr Lohn, aber zumindest 200 Euro mehr pro Monat“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Christina Förster vom Landesverband Berlin-Brandenburg am Montag. Zudem sollte die Ausbildungsvergütung um 100 Euro im Monat steigen, so dass im ersten Ausbildungsjahr mindestens 1000 Euro im Monat gezahlt werden.

Nicht zuletzt soll es für die Beschäftigten einen Rechtsanspruch für Altersteilzeit geben. Dabei wird die verbleibende Arbeitszeit bis zur Rente halbiert, wobei der Arbeitgeber das reduzierte Gehalt aufstockt und zusätzlich Rentenversicherungsbeiträge zahlt. Doch auf die Forderungen von Verdi hat die Postbank bei den ersten beiden Verhandlungsrunden nicht reagiert.

Gemeinsame Aktion in Berlin

„Es wurde überhaupt kein Angebot gemacht“, ärgerte sich Förster. Deshalb hatte die Gewerkschaft Verdi am Montag zum Auftakt der dritten Verhandlungsrunde in Berlin zu einem Warnstreik aufgerufen, nachdem in der vergangenen Woche bereits zahlreiche Mitarbeiter von Postbank-Filialen im südlichen Brandenburg sowie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Nordthüringen ihre Arbeit niedergelegt hatten.

Mehr als 300 Beschäftigte seien am Montag trotz des Regens diesem Aufruf gefolgt und haben bei dem Warnstreik in Berlin mitgemacht, sagte Förster erfreut. Darunter seien nicht allein Mitarbeiter von gut 70 Filialen aus Berlin gewesen, sondern auch aus Potsdam, Neuruppin und der Stadt Brandenburg. „Wenn uns nichts angeboten wird, dann wird nächste Woche weiter gestreikt, und dann nicht nur an einem Tag“, sagte die Gewerkschafterin.

Ohne Angebot wird bald weiter gestreikt

Die Arbeitgeber hielten sich am Montag indes zu den Forderungen der Gewerkschaft und den Stand der Verhandlungen bedeckt. Sprecher Hartmut Schlegel bestätigte lediglich, dass die Tarifverhandlungen am 27. Juni begonnen hatten und am 13. und 14. August fortgesetzt worden waren. Demnach soll die dritte Verhandlungsrunde am heutigen Tag fortgesetzt werden. Ob die Arbeitgeber diesmal ein Angebot unterbreiten werden, das ließ der Sprecher offen.

„Wenn nichts angeboten wird, brauchen wir nicht weiter zu verhandeln“, betonte Verdi-Frau Förster. Laut der Gewerkschafterin hat es von Kunden zumeist Verständnis für den Warnstreik gegeben. In Neuruppin ärgerten sich zwar mehrere Kunden darüber, den Weg umsonst zur Postbank-Filiale gemacht zu haben und ihr Päckchen nicht gleich abholen zu können. Doch lautstarke Proteste gab es nicht. Schließlich soll das „ Postbank Finanzcenter“, wie die ehemalige Post nun heißt, am Dienstag wieder von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Trotz des Streiks funktionierten die Automaten und die Briefkästen. Quelle: Andreas Vogel

Von Andreas Vogel