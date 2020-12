Neuruppin

Es ist keine einfache Zeit für Landwirte, ihre Zukunftsperspektiven haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Seit Monaten rumort es in der Bauernschaft Deutschlands. Sinkende Erlöse für landwirtschaftliche Erzeugnisse und schärfere Auflagen führen dazu, dass die Zukunftsangst das Leben vieler Landwirte bestimmt.

Grüne Holzkreuze auf den Äckern zeugen vom stillen Protest, durch Sternfahrten mit Traktoren und die Belagerung von Lebensmittelketten drücken die Bauern ihren Unmut aus.

Anzeige

„No Farmers, no Food, no Future“ heißt es auf den Protest-Plakaten immer wieder. Es ist an der Zeit, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, denn Politik, Handel, Wissenschaft und Verbraucher können der Misere nur gemeinsam ein Ende bereiten.

Mehr Regionalität für Berlin und Brandenburg

Der Landesbauernverband Brandenburg hat nun einen Zukunftsentwurf zur Land- und Ernährungswirtschaft auf den Weg gebracht. Er trägt den Titel „Der neue Brandenburger Weg“ und formuliert Perspektiven für die Landwirtschaft 2030. Das 48-seitige Papier soll als Grundlage für einen gesellschaftlichen Dialog dienen.

Eine der Kernfragen lautet dabei, wie mehr Regionalität für die Versorgung der Menschen in Berlin und Brandenburg gewährleistet werden kann. Der Entwurf enthält Vorschläge für die Bereiche Ackerbau und Tierhaltung und formuliert die dafür notwendigen Rahmenbedingungen.

So bieten die Landwirte darin zum Beispiel an, bei Aufzucht und Mast von Schweinen auf Kastration und Kupieren der Schwänze zu verzichten, auch Tierwohl-Stallplätze sind denkbar – vorausgesetzt, es können faire Preise und Sonderförderungen für Tierwohl-Stallbauten garantiert werden.

Regionale Schlachtbetriebe fehlen

„Mit dem Neuen Brandenburger Weg wollen wir aufzeigen, was möglich ist, wenn die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden“, sagt Sven Deter, Vizepräsident des Landesbauernverbands und Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ostprignitz-Ruppin.

Er ist selbst Rinderzüchter und kritisiert, dass es in Brandenburg keine ausreichenden Schlachtkapazitäten gibt. Nach der Schließung des Hakenberger Betriebes gibt es im Landkreis Ostprignitz-Ruppin keine Schlachtmöglichkeit für Rinder mehr und der größte Teil der Kälber und Rinder wird in anderen Regionen aufgemästet.

Wertschöpfung nach Brandenburg holen

„Um mehr Regionalität zu gewährleisten, brauchen wir dringend regionale Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe“, sagt Deter. „Nur so können wir uns zu einer Wertschöpfungsregion entwickeln, in der die Kaufkraft steigt, weil die Menschen auch Arbeit finden.

Unsere Region bietet beste natürliche Rahmenbedingungen für die Rinderhaltung, aber dazu müssen sich Politik und Landwirtschaftsministerium auch bekennen.“ Der Landesbauernverband Brandenburg sieht auch den Erhalt und den Ausbau der Rindermast im Land Brandenburg als wichtigen Baustein an.

„In Berlin und Brandenburg veredeln wir zurzeit nur einen Bruchteil von dem, was wir hier verbrauchen“, sagt Deter. „Die Wertschöpfung für das, was wir sowieso konsumieren, möchte ich für die Brandenburger Bauern gesichert wissen. Mehr in die Struktur zu investieren bringt automatisch mehr Regionalität.“

Tierwohlställe und Fleisch aus der Region

Mit der Initiative „Brandenburger Qualitätsrindfleisch“ wollen die Bauern eine nachhaltige regionale Alternative zum Importrindfleisch anbieten. Vorausgesetzt, zukunftsfähige Standards für die Haltung sind klar definiert und finden beim Handel und bei den Verbrauchern Anerkennung.

Für den Bau von Ställen zum besseren Tierwohl sind Investitionsförderungen dringend erforderlich – aber auch mehr Rechtssicherheit und schnellere Genehmigungsverfahren. „Die Baupreise haben sich mittlerweile verdreifacht und dennoch werden Fördermittel nicht abgerufen, weil die Landwirte verunsichert sind.

Faire Preise für Milchbauern

Werden innerhalb der Abschreibungsphase, die sich oft über 30 bis 40 Jahre hinzieht, mehrmals Vorschriften und Gesetze geändert, dann kann das den Landwirt in den Ruin treiben. Die Entwicklung einer eigenständigen Marke „Milch aus Brandenburg“ ist ein weiterer Vorschlag, der bei fairen und langfristig verbindlichen Preisen die Milchviehhaltung wieder attraktiver machen kann, vorausgesetzt, dass die Verbraucher diese auch bevorzugt konsumieren.

Zukunftsperspektiven für die Landwirtschaft 156 Delegiertedes Landesbauernverbandes Brandenburg haben sich im November in der Online-Mitgliederversammlung auf ein Angebot für einen Zukunftsvertrag zur Land- und Ernährungswirtschaft verständigt. „Der neue Brandenburger Weg“ formuliert Zukunftsperspektiven für die Landwirtschaft 2030. Die Bauernerklären sich bereit, schrittweise mehr regionale Ernährungsverantwortung für die Hauptstadtregion Brandenburg-Berlin zu übernehmen.

Importierte Eiweißfuttermittel sollen weitestgehend durch heimische Eiweißpflanzen ersetzt werden. Dabei kommt wissenschaftlichen Lehr- und Versuchsanstalten eine wichtige Rolle zu.

Tiergesundheit und Tierschutz, Biodiversität und umweltgerechter Pflanzenschutz, Bodenfruchtbarkeit sowie Erosionsschutz, Reduzierung von Ammoniak-Emissionen und die Reduzierung von glyphosathaltigen Herbiziden sind relevante Themen, die im neuen Entwurf Berücksichtigung finden. Dabei wird die Sicherung der Biodiversität als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen.

Modernes Bild von der Landwirtschaft – auch in Schulen

Auch die Zivilgesellschaft sollte mit einbezogen werden. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin wird auch im kommenden Jahr eine Anschubfinanzierung zum Anlegen von Blühstreifen bereit stellen, die mit einem Spendenaufruf verbunden ist. Qualifizierungsprogramme, Monitoring und Modellprojekte sollen dazu beitragen, die Schwerpunkte wirksam in die Landwirtschaft zu integrieren.

Auch in den Lehrplänen von Auszubildenden sollen sie stärker eingebunden werden. „Nicht nur beim Studium oder in der Ausbildung ist dies erforderlich“, sagt Sven Deter. „Es wichtig, dass auch die Lehrpläne in den Schulen bereits ein modernes Bild von der Landwirtschaft vermitteln.“

Lesen Sie auch:

Landwirte in Prignitz und Ruppin werden nicht nur durch Corona gefordert

Was der Klimawandel für die lokalen Landwirte bedeutet

Landwirte aus Ostprignitz-Ruppin fordern Abschuss von Wölfen

Agrardialog im Prignitzer Waldgarten

Von Cornelia Felsch