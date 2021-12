Neuruppin

Sechs Chöre in einem gemeinsamen Konzert: Das wäre schon in normalen Zeiten etwas Besonderes. In Coronazeiten ist es das erst recht.

Für die Chorgala am Sonntag, 5. Dezember, in der Neuruppiner Pfarrkirche haben die Veranstalter vom Neuruppiner A-cappella-Chor alles getan, um auf Nummer sicher zu gehen. Für Besucher gilt grundsätzlich die 2G-Regel. Einlass kann nur bekommen, wer entweder vollständig gegen Corona-geimpft oder nachweislich von einer Infektion genesen ist.

Zusätzlich bittet der A-cappella-Chor alle Besucher, möglichst während des gesamten Konzertes eine Maske zu tragen – auch wenn das in der Eindämmungsverordnung des Landes so nicht ausdrücklich festgeschrieben ist.

Sechs Neuruppiner Chöre treten in der Pfarrkirche auf

Der Möhringchor wird am Sonntag ab 17 Uhr dabei sein, die Ruppiner Kantorei, der Kammerchor der Evangelischen Schule, der Märkische Jugendchor, Chorisma und der A-cappella-Chor.

2G gilt auch für alle Sängerinnen und Sänger. Zusätzlich müssen sie sich testen, bevor sie auf die Bühne treten. „Mehr kann man aus unserer Sicht eigentlich nicht tun“, sagt Manfred Raabe vom Chorverein. Er ist überzeugt, dass das Konzert für alle Beteiligten und Besucher sicher ist.

Der A-cappella-Chor wünscht sich nach dem gerade überstandenen Corona-Ausbruch in seinen eigenen Reihen nichts mehr, als wieder singen zu können. Ob die Chorgala stattfinde oder nicht, ist aber nicht nur eine Frage der Kultur, sondern auch eine wirtschaftliche. Das gilt auch für die geplante Aufführung des Weihnachtsoratoriums am 19. Dezember in der Pfarrkirche.

Freiwillige Absage könnte für den Chor aus Neuruppin das Aus sein

Der A-cappella-Chor sieht keinen Grund, die Konzerte abzusagen – er könnte sich das aber auch gar nicht leisten.

Müsste das Konzert wegen eines staatlichen Verbots ausfallen, wäre das zwar ärgerlich. Würde der A-cappella-Chor aber ohne offizielles Verbot wegen eigener Bedenken absagen, könnte das für den Chor das Aus sein, fürchtet Manfred Raabe.

Der Verein wäre dann wohl pleite. „Wir haben Verträge geschlossen“, sagt Raabe. Ohne Einnahmen sind Musiker, Technik und Mieter nicht zu bezahlen. Zu singen ist für den A-cappella-Chor so auch eine Frage des Überlebens.

Für die Chorgala am Sonntag, 5. Dezember, ab 17 Uhr in der Neuruppiner Pfarrkirche sind noch Karten an der Abendkasse zu haben. Karten für die Aufführung des Weihnachtsoratoriums am 19. Dezember gibt es auf dem Portal www.reservix.de im Internet.

Von Reyk Grunow